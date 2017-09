Politiet stanset par som hadde sex på Fiskepiren

Politiet meldte om hyrdestunden ved 20-tiden lørdag kveld.

– Det var tilfeldig forbipasserende som varslet oss. Vi kjørte ned og måtte be dem stanse, sier Helene Strand, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, til Aftenbladet.

Paret, en kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene ble bortvist fra sentrum i 12 timer. Utover det blir det ikke gjort noe mer fra politiets side.

– De skjønte tegninga da patruljen tok kontakt og forlot stedet, sier Strand.

Brann i bossdunk

Hun opplyser at det ellers har vært en relativt rolig kveld i politidistriktet.

Det har vært et branntilløp i en bossdunk ved SIF-banen. Politiet og brannvesenet rykket ut, men ved 21.15-tiden, opplyser Strand at brannen er i ferd med å bli slukket. Det er ikke fare for spredning.

Rolig for politiet på Utopia

Også på Utopia-festivalen, som denne helgen samler tusenvis utenfor Stavanger konserthus, har det vært en rolig kveld for politiet.

En person ble lørdag kveld bortvist fra festivalområdet. Vedkommende hadde ikke adgangsbevis. E

