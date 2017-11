Forvandling av Luravika kan skape et bo-område for 4500 mennesker

SANDNES: Bussveien og mulighetene for et nytt togstopp på Lura har gitt grobunn for utviklingen av området ved Luravika. Trodahl Arkitekter har laget en ny skisse til hvordan denne delen av Sandnes kan gi plass til mellom 1500 og 2000 boliger.