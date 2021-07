UiS vil utdanna framtidas batteriekspertar

Instituttleiar ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi Øysten Arild trur batteriingeniørar vil bli svært ettertrakta på arbeidsmarknaden. Jan Inge Haga

UiS vil starte ei ny bachelorutdanning innan batteri- og energiteknologi for å vere med på utviklinga. – Eit viktig framskritt, men det er ikkje nok til å dekke behovet for framtida, meiner administrerande direktør for batteriselskapet Beyonder.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden