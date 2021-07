Stangeland-selskap krevde 300 millioner fra staten. Må betale 6 millioner i saksomkostninger

Eiganestunnelen ble åpnet 22. april 2020. Pål Christensen

JV Implenia Stangeland saksøkte Samferdselsdepartementet for over 300 millioner kroner. Det endte i stedet med at selskapet må betale 6,9 millioner kroner i saksomkostninger.

