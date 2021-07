Disse vaksineres denne uken

Jarle Aasland

I uke 30 melder flere kommuner at alle innbyggere over 18 år skal ha fått tilbud om vaksine. Stavanger, Sola og Randaberg har også drop-in tilbud for første dose, også for innbyggere som ikke er bosatt i kommunen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden