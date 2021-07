10 nye smittetilfelle på Nord-Jæren og to på Jæren

I Sandnes testa to nye personer positivt på covid-19. Seks er påvist i Stavanger, og to i Sola. To smittetilfeller er også knytt til ein sjukeheim i Hå kommune.

