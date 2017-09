Mann (28) tatt med hasj og mann (24) kjørte i narkorus

En 24 år gammel mann ble stanset av en UP-patrulje i Kvernevik klokken 1813 onsdag kveld. Han testet positivt på bruk av narkotika. Mannen framstilles for lege og sak blir opprettet. En annen mann, han er 28 år gammel, ble kontrollert av en politipatrulje i Stavanger sentrum klokken 1728. Det viste seg at han var i bestillelse av en mindre mengde hasj. Han ble anmeldt for dette.