Rolls-Royce arbeider på spreng med elflyet som skal trafikkere Stavanger-Bergen

Om lag en halv million flypassasjerer reiser mellom Stavanger og Bergen hvert år. Om få år kan turen gå i et elfly.

ARENDALSUKA: 2026. Det kan bli det store vannskillet i luftfarten. En rekke tunge aktører arbeider nå for at dette er året for den første kommersielle flyruten i verden: Fra Stavanger til Bergen, med norskutviklet teknologi.

