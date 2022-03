Dømt til seks års fengsel for gigantbedrageri

En 30 år gammel mann og hans ett år yngre venn ble i august i fjor utlevert til Norge fra Israel. De nektet straffskyld for medvirkning til grovt bedrageri. Nå er begge dømt.

En 30 år gammel israelsk og italiensk statsborger og en 29 år gammel italiensk statsborger er dømt til seks års fengsel for å ha bedratt en Stavanger-bedrift for over 120 millioner kroner.

