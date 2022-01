Nettmøte: Spør Aftenbladets nye sjefredaktør

Kjersti Sortland er Aftenbladets sjefredaktør fra 17. januar. Hun starter i jobben med å svare på spørsmål fra leserne mandag fra klokken 09.

Kjersti Sortland skal svare leserne på nett.

– Aftenbladet har en sterk posisjon i dag, og det er ikke slik at jeg skal svinge med en tryllestav for å gjøre alt annerledes. Men jeg kommer utenfra og kan se Aftenbladet med et annet blikk. Jeg tror det er sunt å få impulser utenfra. Det er ikke sikkert at mer av det samme alltid er den rette tingen, sa Sortland da hun ble ansatt i jobben i september.

53 år gamle Sortland kommer til jobben i Aftenbladet fra stillingen som sjefredaktør og administrerende direktør i Budstikka. Hun jobbet i Budstikka fra 2013 til 2021. Før det jobbet hun 22 år i VG, men Sortland har sin journalistutdanning fra det som den gang het Høgskolesenteret i Stavanger.

Mandag 17. januar er første dagen til Kjersti Sortland som Aftenbladets sjefredaktør. Her kan du stille spørsmål til henne!