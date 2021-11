Wirak før møtet i samferdselsutvalget: – Viktig at arbeidet med ny el-ferje på Lysefjorden ikke utsettes

Ryfylkeferja, som settes i drift neste år, har kapasitet til 27 personbiler. Et lignende fartøy er aktuelt for Lysefjorden. Kontrakten for kombibåten går ut i desember 2022. Nye anbud må være lav- eller nullutslipp.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak mener at et nytt ferjetilbud over Lysefjorden er helt avgjørende for lokalbefolkningen og næringslivet.

