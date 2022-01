Evaluering: «Fellesfyrverkeriet i kommunen var svært vellykket»

Flere fikk brannskader, hørselsskader og tre personer havnet på legevakten etter vold ved Vålandstårnet nyttårsaften. Det ble også skutt fyrverkeri mot politiet.

Til tross for at det ble sendt opp fyrverkeri midt i folkemengden og mot politiet ved Vålandstårnet nyttårsaften, mener Stavanger kommune alt i alt at fyrverkeriet var vellykket.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden