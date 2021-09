Ole (24) savnet siden natt til lørdag – spor peker mot Bergen vest

– Vi holder fast i håpet om at vi kommer til å få svar, sier trillingbroren til savnede Ole Endresen.

Brødrene Brage (fra v.) og Jon Endresen håper på tips som kan bidra til å spore opp trillingbroren Ole Endresen (til h.).

Publisert: For mindre enn 1 time siden

I helgen gikk politiet ut med pårørendes etterlysning av 24 år gamle Ole Endresen. Han ble sist observert utenfor McDonald’s på Torgallmenningen i 02-tiden natt til lørdag 11. september.

Endresen er fra Stavanger og studerer i Bergen. Det samme gjør trillingbrødrene Jon og Brage Endresen, som sist så Ole da han besøkte dem på fredag.

– Han ville sagt ifra til oss om det var noe, vi hadde en såpass tett relasjon, sier broren Jon Endresen.

Politiet ønsker å snevre inn området hvor det kan bli aktuelt å sette i gang en større leteaksjon, og ber publikum om hjelp.

Ole Endresen (24) var sist sett i Bergen sentrum natt til lørdag. Han har kortere hår enn på bildet politiet har sendt ut.

Bergen vest peker seg ut

Endresen er rundt 188 cm høy og hadde på seg mørke bukser og svart T-skjorte, og muligens mørke sko og mørk rutete skjorte, da han forsvant.

Politiet ber om tips på telefon 98909336 på dagtid, og 02800 ellers.

De er spesielt interesserte i tips og observasjoner som muligens kan knyttes til Endresen i Loddefjord- og Vadmyra-området, men også eventuelle observasjoner fra Bergen sentrum.

At Bergen vest peker seg ut, begrunner avsnittsleder for generell etterforskning ved Bergen sentrum politistasjon, Anita Dahl, med elektroniske spor.

– Det siste nå er at elektroniske spor fører oss i retning Loddefjord og Vadmyra. Vi ber beboere i dette området om å være spesielt observante og gi beskjed hvis de har funnet eller finner klær eller andre ting. Vi vil gjerne også ha tips hvis noen har sett eller hørt noe de har reagert på, sier hun.

Dahl sier politiet holder alle muligheter åpne.

– Vi kan ikke utelukke for eksempel en ulykke eller noe straffbart. Vi vet ikke hva som har skjedd.

Brage (til h.) og Jon Endresen har ikke sett broren sin siden fredag.

Brødrene til Ole Endresen forklarer at han skulle ut med noen venner den kvelden. Etter midnatt gikk han og en kompis på McDonald’s. Ole ventet på utsiden mens kompisen var inne, men da kompisen kom ut igjen, var han ikke der lenger.

De ber folk som har tatt bussen i retning Loddefjord fra sentrum i 02.30-tiden natt til lørdag tenke gjennom om de kan ha sett noe.

– Ord blir fattige

– Vi har alltid stått sammen som trillinger, og har alltid kunnet lene oss på hverandre. Ord blir fattige for å beskrive situasjonen, dette føles helt grusomt, sier Brage Endresen.

Han understreker hvor mye brødrene setter pris på ethvert tips fra publikum.

– Vi er helt avhengige av tips, og ingenting er for lite. Vi vil bare vite hva som har skjedd, sier han.

Ved siden av ham står broren Jon, som håper at folk deler budskapet i sosiale medier. De bruker mye av tiden sin på å nøste opp i saken.

Brødrene håper de får svar på hva som har skjedd med Ole.

Ole Endresen flyttet til Bergen denne høsten for å studere. I starten bodde han et par uker hos broren Jon, som sier at de hadde et godt forhold til broren.

– Han er en ærlig fyr med et stort hjerte. Han har alltid holdt kontakt med oss, sier han.

Begge brødrene er klare på at det ennå er tidlig i etterforskningen til politiet.

– Vi holder fast i håpet om at vi kommer til å få svar, sier han.

Henter overvåkingsbilder

24-åringens telefon er pr. nå ikke på, opplyser Dahl i politiet tirsdag formiddag. Hun sier de blant annet jobber med å hente inn overvåkingsbilder fra kollektivtransport fra sentrum og vestover natt til lørdag.

Selv om de elektroniske sporene peker vestover, vil ikke politiet helt utelukke at Endresen har gått på Bybanen, som ville ført ham i retning av bostedet ved Danmarks plass, ifølge Dahl.

Politiet er ikke kjent med at Endresen hadde bekjente i Loddefjord-/Vadmyra-området. Politiet antar han ikke har fått seg så veldig stor omgangskrets i løpet av den korte tiden han har bodd i Bergen.

Dahl sier de har gjort forsøk på å lete, men at det er vanskelig med en større aksjon før de finner et område hvor det er mer aktuelt å lete enn andre steder.