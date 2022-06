I juli kommer en ny lov som gjør at flere kan måtte gjøre som bedriften på Tasta

D2 Merch har hatt en stødig vekst de siste årene, også under pandemien. Målet er å bli en helgrønn bedrift. Her ser vi David Møller og Daniel Engen.

Fra 1. juli kan alle be om rett til å vite hvordan et produkt de kjøper har blitt produsert. For to år siden lovet D2 Merch i Stavanger å bli helgrønne. Nå er en milepæl nådd.

