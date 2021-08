Lunsj med Lars: – Rødt, SV og MDG spiser Ap-velgere til lunsj

Meningsmålinger er ikke valg, het det i sommer. Nå er det snart valg og meningsmålingene forteller en annen historie enn for bare noen uker siden.

Dette får du høre i denne episoden:

Hva har skjedd på meningsmålingene?

Hvilke saker har erobret dagsorden og hvilke har forsvunnet?

Vil de fire sperregrensepartiene passere grensen?

Hvorfor øker ikke Ap oppslutningen selv om de tar velgere fra Sp?

Og hva skjer med gruppen «Andre»?

Lunsj med Lars-ekspertene foregriper valgresultatet.

For to uker siden diskuterte valgekspert Erlend Jordal og Lunsj med Lars-panelet sommerens meningsmålinger og konkluderte med at meningsmålinger ikke er valg. Nå er sommeren over og Jordal er hentet inn igjen for å kommentere de store endringene som er skjedd.

– Valget kan bli mer spennende i innspurten enn det lå an til for to uker siden, mener Jordal.

Er det enkeltsaker eller ideologi som avgjør hva folk stemmer?

– Senterpartiet har falt som en stein og klimakampen er kommet inn for fullt, sier aftenbladkommentator Hilde Øvrebekk når hun skal oppsummere de siste ukers utvikling.

Jordal har også gått bak tallene:

– Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet får mange av de som forlater Senterpartiet. Likevel er ikke Ap i spesielt stor vekst. Rødt, SV og MDG spiser Ap-velgere til frokost. Vi kan få den største blokken av partier til venstre for Ap noen gang. Større enn i 2001, da SV kom på over 12 prosent, sier Jordal.

Høyre med Plan B?

– Likevel er Jonas Gahr Støre fortsatt den fremste statsministerkandidaten, men Høyre ser nå en mulighet. Har de en Plan B? undrer Øvrebekk.

Hun har også registrert at Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad nå åpner for å snakke med Ap.

Erlend Jordal tror dette handler om å styrke sentrumsprofilen, men tror det blir vanskelig å spille noen sentrumskort mot en Støre-regjering med SV som deltaker.

Lars Helle (t.v.), Hilde Øvrebekk og Erlend Jordal diskuterer utviklingen på de siste meningsmålingene i denne ukens Lunsj med Lars.

– Klimasak og Sp-fall. Ser dere andre trender?

– Ja, den tredje trenden er at Høyre avgir flere velgere til KrF og Venstre enn de har vunnet. V og KrF er litt i siget nå, mener Jordal

– Krf er blitt et bittelite parti, men framgangen kan bety at noen nå ikke syns verd å stemme på Partiet De Kristne eller Sentrum likevel, sier Øvrebekk.

Begge ekspertene tror at alle fire partiene som har ligget rundt sperregrensen, vil klare å få de viktige fire prosentene, men er usikre på om selve valgkampen har ført til endringene.

Distrikt i skyggen

– Vedum snoflet litt i duellen med Lysbakken i Arendal, men folk ser først og fremst etter at det ikke blir gjort noen feil. Valgkampen vil ellers først og fremst bekrefte og mobilisere, sier Jordal.

Øvrebekk mener at valgkampen har vist at Sp har vært mest utydelige på klima, og Jordal konstaterer at distriktspolitikken har havnet i skyggen av både klima- og ulikhetsdebatten.

– Skole, helse og distrikt kommer ikke på banen, men det er fortsatt tid til at andre saker seiler opp og endrer dynamikken, sier han.

– Så meningsmålinger er fortsatt ikke valg?

– Nei, det er nettopp det.

