Aysa er muslim, men hektet på jul: – Viktig at barna ikke føler seg utenfor

– Vi feirer jo allerede så mye annet, så hvorfor ikke julen også? Aysa Kaya er muslim og elsker julen.

Thommas Husevik Videojournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Et steinkast unna Tasta Idrettspark, i et nytt og moderne rekkehus, er det en julestemt Aysa Kaya som åpner dørene til sitt pyntede hjem.

– Stig på, eller velkommen inn, sier man vel, smiler hun.

30-åringen er gift og mor til to, en fire år gammel gutt og ei ni år gammel jente. Den lille familien flyttet fra Danmark til Norge tilbake i 2012, og har siden etablert seg på Tasta i Stavanger.

Hun er utdannet makeup-artist, han jobber som førskolepedagog.

Den nært forestående julehøytiden, et høydepunkt i den kristne kalenderen, er fullt gjeldende i huset til den muslimske småbarnsfamilien:

– Barna mine og mannen min er allerede godt vante med juletradisjonene gjennom skole og barnehage, det er jeg som ikke har vært like godt kjent med det, sier hun.

– Jeg har vært på tre ulike interiørbutikker for å finne pynt til juletreet, sier Aysa. Det grønne innslaget sesongdebuterer i stuen til familien.

Ønsker inkluderte barn

Aysa vokste opp i Danmark, hvor familien hennes valgte å ikke feire julehøytiden på hjemmebane.

Likevel understreker hun at hun ikke føler hun har manglet noe gjennom oppveksten:

– Nei, jeg har aldri kjent på en sånn følelse, selv om vi ikke hadde noe juletre hjemme. Men vi er jo født og oppvokst i Europa, og det er jo ikke skadelig å ha den pynten hjemme, tenker jeg.

Samtidig trekker småbarnsmoren fram viktigheten av barna sine og at de har det godt. Da er det også viktig for henne at de føler seg inkluderte i det norske samfunnet.

– Vi har jo et barn som nå er blitt så voksent at hun begynner å forstå mye av det som skjer rundt seg. Derfor velger vi å vise henne at vi også er en del av samfunnet, og at det er koselig med julepynten, sier hun.

Hun påpeker samtidig at de allerede feirer en rekke andre høytider:

– Vi feirer jo allerede så mye annet, så hvorfor ikke julen også? Vi pynter til både halloween, påske og Ramadan, så hvorfor ikke ta med oss julehøytiden inn i hjemmet, sier hun, og legger til:

– Barna ser det jo allerede overalt, på skolen, i barnehagen og på kjøpesentrene. Det er jo bare flott og koselig. Jeg har lyst til at ungene mine skal få oppleve det, sier hun.

Bordkrans med stearinlys, juletre pyntet fra topp til tå og grener med dekorative julekuler. Det står ikke på høytidsstemningen i rekkehuset på Tasta.

– Er jo tross alt i 2021

30 år gamle Aysa er fra København, og har tyrkisk nedstamming. I tillegg til dansk, snakker hun også flytende norsk og har ingen problemer med å ramse opp en rekke juletradisjoner fra begge sine nordiske land.

I det romslige rekkehuset på Tasta har hun allerede få dager før jul fått på plass julekranser, rampenisser, juletre og en rekke andre pyntegjenstander som er med på å understreke at høytiden står for trappene.

Aysa vedgår likevel at det spesielt er de to siste årene at hun har pyntet så mye til jul, og at det i år altså har toppet seg med innkjøp av et juletre.

– Er både du og mannen din like opptatt av julefeiringen?

– Ja, vi er begge sammen om det. Vi gjør det vi må for vår religion og følger den 100 prosent, men julefeiringen er også svært koselig og tradisjonsrik, sier hun.

Før hun på spørsmål om hun har fått noen reaksjoner på det, legger til:

– Vi har aldri fått kritikk fra noen som helst, sier hun.

Og legger til:

– Heller ikke familien vår har sagt noe på det. Jeg ser ikke noen forskjell på det å feire jul, halloween, påske eller 17. mai. For oss er det litt det samme. Vi pynter på bordet med norske flagg til nasjonaldagen, vi baker kaker, og vi inviterer på middag. Nå var det egentlig bare et juletre vi manglet, sier hun.

– Vi er jo tross alt i 2021. Det er ikke noe religiøst for oss, men mer heller blitt en tradisjon, sier hun.

Like bortenfor det pyntede juletreet og kransen som kler opp spisebordet, står det en rekke flotte serviser fra Danmark. Det representerer en aldri så liten lidenskap for 30-åringen.

– Ja, jeg samler faktisk på serviser fra Royal Copenhagen, så hvorfor ikke også kjøpe juleserien, tenkte jeg, før hun legger til:

– Det gir en koselig stemning når ungene skal ha grøt, og de liker det godt, sier hun.

Aysa viser stolt frem settet med juleservise fra Danmark, og legger ikke skjul på at hun samler på spisestell.

Tette familiebånd

30-åringens foreldre er begge bosatt i Danmark.

Pandemien har imidlertid gjort det vanskelig for dem å besøke, eller få besøk av foreldrene, men de holder likevel tett kontakt med dem, mye takket være sosiale medier:

– Vi snakker mye med dem på FaceTime, og der får de også sett all pynten vår, sier hun.

– De får også følelsen av å være med når vi organiserer kjekke ting sammen med barna, for eksempel når vi lager risengrynsgrøt til dem. Da sender vi dem bilder og video på Snapchat, smiler hun.

På spørsmål om hva familien synes om at de feirer høytider på tvers av religioner, sier Aysa følgende:

– Familien min har absolutt ikke noe imot det, selv om de er veldig religiøse. Broren min har også feiret jul sammen med barna sine i mange år. Det er rett og slett bare blitt en tradisjon, sier hun.

Før hun understreker et viktig, religiøst poeng:

– Min religion sier klart og tydelig at vi skal respektere alle andre religioner og ha det godt sammen i fellesskap.

Rampenissene har inntatt barnerommet til Aysas niårige datter. – De finner på masse tull om kveldene, sier hun lattermildt.

Lidenskap for interiør

Men det er ikke bare julefeiringen som fenger og fascinerer hos Aysa.

Hun driver også for tiden en interiørblogg på Instagram, og er svært opptatt av å jobbe i takt med ulike temaer og årstider.

– Interiørinteressen min begynte for mange år siden, og etter at vi flyttet inn i ny leilighet kjente jeg på lysten til å prøve ut litt forskjellige ting.

– Som opprinnelig dansk er jeg veldig opptatt av design og verdsetter kvalitet, legger hun til.

På Instagram-kontoen hennes finner man er bredt utvalg av både interiør, familieliv og glimter av moderne design.

Bortsett fra en liten pause da minstemann ble født, har småbarnsmoren holdt oppe aktiviteten sin på bildedelingstjenesten siden 2018.

Målet er å dele inspirasjon rundt interiør og design med andre, og i skrivende stund kan hun vise til over tusen følgere fra både Danmark og Norge.

– Jeg prøver hele tiden å skifte til ulike temaer på bloggen. Nå er det jul og nyttår, og da blir det en del bilder av julepynt jeg selv lager, og ikke minst julebord. Mens når det er Ramadan så er det det som er temaet, smiler hun.

– Responsen på Instagram har vært veldig god. Det er blitt veldig koselig og noe som har utviklet seg til en lidenskap, avslutter hun.