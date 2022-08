Følg Aftenbladet i sosiale medier

Her får du oversikt over hvor du kan følge Aftenbladet for å få nyheter fra Rogaland i sosiale medier.

Facebook Aftenbladet Her får du rogalandsnyhetene først! Hold deg oppdatert på det som skjer ved å følge Aftenbladet på Facebook. Mååål! - Aftenbladet: Alt om lokalfotballen. Finnes det noe vakrere enn lokalfotball? Neppe!! MÅÅÅL! er Aftenbladets storsatsing på breddefotballen i Sør-Rogaland, og her kan du holde deg oppdatert hva vi skriver om og hva som rører seg i lokalfotballen. I denne gruppen kan du diskutere kamper og avdelinger, oppdatere klubbens siste signering, fortelle kuriøse historier og dele håp og frustrasjon med andre lokalfotballelskere. Og du får selvsagt de siste nyhetene.

Husk at du kan legge til Aftenbladet i favoritter, slik at nyhetssakene våre kommer høyere opp i feeden din. Når du er inne på Aftenbladets facebookside, trykker du på knappen med tre prikker. Deretter velger du «Følger» og endrer fra Standard til Favoritter:

Instagram Aftenbladet. Her deler vi noen av de beste bildene fra fotografene våre, spennende lesestoff fra magasinet vårt, bilder fra inspirerende boligreportasjer og en hel del videoer som forenkler og forklarer nyhetsbildet for deg. Du kan forvente en god miks av underholdning, inspirasjon og nyheter. Byas. Den hippe og kule lillebroren til Aftenbladet. Følg byas.no for å holde deg oppdatert på det som skjer i Stavanger og Sandnes. Her får du siste nytt fra utelivet, om butikker som åpner eller stenger, some-trender og underholdende videoer med ung profil. Du kan også se Byas sjekker-serien vår på Instagram. Aftenbla-bla. Er du en av Aftenbla-blas faste lyttere? Da bør du følge denne kontoen. Her får du en god porsjon tull og tøys fra firerbanden i Aftenbla-bla og bildene av det de snakker om i podden. Er du ikke Aftenbla-bla-lytter ennå? Du finner de nyeste episodene i Aftenblad-appen eller der du vanligvis hører på podkast, som på Spotify.

Twitter Aftenbladet. Her deler vi en rekke saker fra nyhetsdøgnet. Du vil få en miks av lokalnyheter, sport, politikk, kultur og utenriks i feeden din. Aftenbladet økonomi. Vil du være blant de aller første til å få siste nytt om næringslivet i Rogaland? Følger du Aftenbladet økonomi på Twitter, får du de viktigste nyhetene opp i samme øyeblikk som Aftenbladets økonomi-journalister publiserer saken.

Andre sosiale medier Linkedin. Her deler økonomiredaksjonen i Stavanger Aftenblad næringslivs- og karrierestoff.