Vil bygge mindre tett på Madla-Revheim

Det er selskapet Madla Vest AS som har planer om å bygge 390 boliger langs Revheimsveien. Nylig vedtatt områdeplan angir en utnyttelse av det om lag 40 dekar store området på mellom 90 og 180 prosent. Utbygger har lagt seg på en utnyttelse på 129 prosent, noe Anders Fjelland Bentsen (Ap) likevel ikke var fornøyd med.

– Dette utbyggingsområdet var ment å være attraktivt for å trekke barnefamilier til byen, i konkurranse mot en viss naboby. Det foreliggende forslaget er for langt unna. Vi ønsker flere rekkehus, sa Fjelland Bentsen før han foreslo å sende hele reguleringsplanen tilbake.

Han ville ikke tallfeste ny utnyttelsesgrad.

– Områdeplanen åpner også for en lavere utnyttelsesgrad. Jeg tror man må ned på rundt 100 for å få inn de kvaliteter vi vil ha for å gjøre området bedre egnet for barnefamilier, sa Fjelland Bentsen.

Sjokk og vantro

Representanter for Høyre, Frp og Venstre ga alle uttrykk for bortimot sjokk og vantro over de nye signalene fra koalisjonen som skal styre byen de neste fire år.

– Dette området ligger kliss inntil Bussveien. Utbygger ligger allerede 50 prosent under maks utnyttelse. Vi har jobbet i veldig mange år for å få til start på denne utbyggingen.

Etter at utbyggere har brukt millioner på planlegging og flinke arkitekter kommer flertallet her og tar en U-sving. Må følge prosessen som er områdeplanen, der vi så på alle detaljene. Ser vi nå en ny politikk, der høy utnyttelse langs Bussveien ikke er så viktig lenger, ville Kjartan Alexander Lunde (V) vite.

– Dette er nye takter. Her gjør man helomvending fra en relativt ny områdeplan. Resultatet kommer til å bli at vi ikke oppnår de klimamålene vi har satt oss. Og Madla bydel har høy tetthet av eneboliger fra før. Dette er en veldig bra og miljøvennlig plan som fortjener å bli sendt ut på høring. sa Hilde Karlsen (H).

Mats Danielsen (Frp) sa han var rimelig overgitt.

– Dette står i sterk strid med det som ble vedtatt i bystyret nylig. Dette er planøkonomi. Det er uheldig og vil få fatale konsekvenser. Er det nå også i andre deler enn Paradis at kommunistene skal få innflytelse over byutviklingen, ville han vite, og ertet på seg Sara Mauland (Rødt).

– Vi har ikke stemt mot fordi det er privat utbygger. Vi stemmer mot fordi vi ønsker et godt boområde for barnefamilier. Her er 390 boenheter og bare 40 rekkehus. Det har ingenting å gjøre med om vi er kommunister eller ei, sa hun.

Tviler på bussvei

Leder Frode Myrhol (FNB) sa at hans parti har gått mot Madla Revheim- planen hele veien fordi han mener den vil føre til 30 prosent mer trafikk i Tjensvokkrysset. Han sådde også tvil om det i det hele tatt kommer til å bli bygd noen bussvei forbi utbyggingsområdet.

– Vi ønsker ikke å ha en drabantby på et jorde ute på Madla når målet var å legge til rette for barnefamilier i konkurranse med Sandnes. Det er ingen som stopper planen. At den blir sendt tilbake er realt. Vi ønsker å få lagt ut et prosjekt som vi tror kan bli vedtatt og som vi tror er positivt, sa Myrhol.

– Jeg registrerer at det er slik det vil være i fire nye år, sukket Karlsen.

– Det er vel ingen bombe det har vært et valg og at det er et nytt flertall. Det bør Ikke være overraskende at vi vil ha mer politisk styring i byutvikling. Det er ikke noen helomvending. Det var åpenbart at det skulle være familieboliger. Så kommer det en haug med blokkleiligheter ute på et jorde, sa Mauland fra Rødt.

Saken ble deretter sendt tilbake til utbygger for bearbeidelse.

Flertallet på 6 besto av Ap, FNB, MDG og Rødt. Mindretallet på 5 besto av Høyre,Frp og Venstre.