Person døde i ATV-ulykke

En person omkom i en ATV-ulykke ved Songesand like ved Lysefjorden mandag kveld. Det er Sør-Vest politidistrikt som melder dette.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ulykken fant sted i Songesand ved Lysefjorden mandag kveld. Foto: Google Maps

Stein Halvor Jupskås Journalist

Etter det Aftenbladet erfarer, er det en utenlandsk statsborger som er omkommet. De pårørende er ikke varslet ennå. Det er årsaken til at politiet hverken opplyser om kjønn eller alder.

Det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod har for tiden et større anleggsarbeid i området. Ulykken skal ha skjedd på en anleggsvei inn i området der selskapet for tiden bygger kraftledningen Lyse-Fagrafjell for Statnett.

- Vi har fått den triste beskjeden om at det har vært en ulykke og at en person er omkommet. Vi vet ennå ikke noe om årsaken til ulykken, annet enn at det skjedde under kjøring av en ATV.Våre tanker går til de pårørende og til kollegene, sier pressevakt Berit Erdal i Statnett.

Dalekovod har hovedentreprisen for bygging av kraftledningen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 18.57 mandag.

Statnett skriver følgende på sin hjemmeside om prosjektet:

Den nye kraftledningen går Lysebotn og til grensen mellom Sandnes og Time kommuner. Der kommer nye Fagrafjell transformatorstasjon.

Dalekovod har arbeidet med mange ledningsprosjekter for Statnett tidligere og anses å være godt kjent med hva som kreves for å bygge kraftledninger i Norge.

Arbeidene med ledningen vil foregå på ulike steder gjennom anleggsperioden, og inkluderer etter hvert også å bygge to nye fjordspenn, ett over Lysefjorden og ett over Høgsfjorden. Arbeidet med disse er planlagt til 2021.