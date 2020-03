200 Asfalt-selgere mistet jobben: Frykter for helsa når dopet tar slutt

Fredag så Gatemagasinet Asfalt seg nødt til å stanse salget for å unngå koronasmitte. Mandag våknet arbeidsleder Tom Erik Eltervåg med en dyp uro for sine selgere. Og kom seg ut på gata.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Per Jone Andersen (midten) nyter solen som varmer jernbanelokket i Stavanger. Han bekymrer seg mest for at andre skal bli smittet av korona-viruset. – Selv har jeg nok av andre bekymringer i livet, om jeg ikke også skal tenke på korona. Men klart, jeg ønsker jo ikke å bli syk, sier han. Til venstre: Kenneth Jensen. Til høyre: Tom Erik Eltervåg, arbeidsleder i Asfalt. Foto: Anders Minge

Thomas Ergo Journalist

200 til 250 Asfalt-selgere i Rogaland mistet brått en viktig inntekt da ledelsen i Gatemagasinet Asfalt så seg nødt til å stanse alt salg fra fredag. Salgsvirksomheten ble stanset som ledd i den nasjonale solidaritetdugnaden, der myndigheten oppfordrer til minst mulig fysisk kontakt. Noen av selgerne har dessuten en svak fysisk helse, som vil gjøre dem ekstra utsatt om de smittes av koronaviruset. Tom Erik Eltervåg, arbeidsleder for 130 Asfalt-selgere i Stavanger, er spesielt bekymret for 50–60 av selgerne.

– Dette kommer til å få store konsekvenser for dem. Jeg prøver å kartlegge situasjonen deres nå. Dette er jo en situasjon ingen av oss har vært oppe i, sier Eltervåg til Aftenbladet.

– Hva skjer når pengene tar slutt og dopet tar slutt? spør arbeidsleder Tom Erik Eltervåg (t.h), her med Per Jone Andersen . Foto: Anders Minge

Advarer helseministeren

En rekke bruker- og pårørendeorganisasjoner innen rusfeltet gikk søndag ut med en advarsel til helse- og omsorgsminister Bent Høie. De er bekymret for at noen av strakstiltakene mot koronasmitte fører til økt smittefare for rusmisbrukere. De er bekymret for deres tilgang til akutte tjenester, døgnbehandling og lavterskeltilbud.

Tom Erik Eltervåg opplever situasjonen i Stavangers rusmiljø som uoversiktlig og bekymringsfull.

– Helsemyndighetene må ta ansvar. Ballen ligger hos dem, sier han til Aftenbladet.

Les også – Regjeringen bør finne ut hva som skjer i rusboligene

– Hva skjer når dopet rar slutt?

Han våknet med en dyp uro mandag morgen, og kom seg ut i byen for å snakke med selgere som nå står uten biarbeid og inntekt.

– Fredag forsøkte jeg å få tak i så mange telefonnumre jeg kunne for å følge selgerne opp, høre om noe de trenger noe, om vi kan gjøre noe, handle for dem, sette maten utenfor, et eller annet Jeg føler at vi må gjøre noe, sier Eltervåg til Aftenbladet.

– Hva skjer når pengene tar slutt og dopet tar slutt? spør Eltervåg.

Han ser for seg at ettersom grensene stenges ned, vil det bli mindre stoff på gata, og prisene vil stige, samtidig som selgerne har mindre penger.

– Og disse må jo ha heroinen og amfetaminen sin. Og hva skjer når de ikke får den? Da kommer abstinensene. Da blir de liggende hjemme og skjelve og spy og være skikkelig sjuke. Hvis jeg prøver å ringe dem, tar de nok ikke telefonen. Det klarer de ikke.

I tillegg får han meldinger om folk som allerede sliter med å få tak i livsviktige medisiner. Mange rusmisbrukere er avhengige av medikamenter, som enten skrives ut av fastlegen eller kjøpes på gata. Mandag snakket han med en selger som ikke fikk ut kopi av passet sitt på politistasjonen. Dermed fikk han ikke legitimert seg på legekontoret, og heller ikke utlevert sine medisiner.

– Vi andre kan fint tåle å få utsatt EU-kontroll på bilen og sånne ting, men å ikke få utlevert livsviktige medisiner fordi du mangler legitimasjon er jo forferdelig, sier Eltervåg, som kort tid senere kan fortelle at han så mannen få medisiner av en annen ute på gata.

– Det ser ut som folk tar vare på hverandre, sier han.

Les også Historien om Siw: Kvinnen de ikke klarte å glemme

Frykt i rusmiljøet

Eltervåg forteller om en frykt i miljøet for å bli smittet av korona.

– Folk er veldig redde. Jeg er frisk, og er ikke redd for å bli smittet av dem. Jeg er mer redd for at jeg skal smitte dem. De har dårlig immunforsvar. Hva om de blir sjuke?

Da Aftenbladet snakket med Eltervåg mandag formiddag var han utenfor Rema 1000 ved jernbanestasjonen i Stavanger, for å forsøke å kartlegge situasjonen blant selgerne.

– Heldigvis er de veldig åpne, sier han.

Josephines kafé i Stavanger stengte samtidig med Asfalt før helga. LAR har ikke stengt sitt utdelingskontor, men kjører hjem til noen av brukerne med medisiner. Helsestasjonen ved Breiavatnet, hvor det blant annet deles ut sprøyter, skal fortsatt være åpen.

– Uforenelig med aktiv rus

De nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjonene er spesielt bekymret for landets mest utsatte rusmisbrukere, altså de rundt 6000 ROP-pasientene som er rammet av både rus- og psykiske lidelser.

«Vi ser nå at livreddende lavterskeltiltak og akuttavdelinger stenger, og at pasienter som er innlagt i langtids døgnbehandling skrives ut. Utskriving øker risikoen for tilbakefall til rus. Dette frykter vi at på sikt heller vil øke smittefaren enn å minke den», skriver de i en pressemelding.

De påpeker at det å holde seg i ro og holde avstand til andre er «uforenelig med aktiv rus».

«En person på desperat jakt etter penger, mat eller som er i sterk abstinens har ikke anledning til å innrette seg som resten av befolkningen. Når selv statsministeren glemmer reglene rundt håndtrykk er det naturlig å ha forståelse for hva som vil skje i rusmiljøet.»

Les også Når alt rakner: Stavanger kommune jakter løsning på velferds-gåte

Rammer Asfalt

Gatemagasinet Asfalt gikk i 2018 ut med at de slet økonomisk. Daglig leder Christine Midbøe sier det er for tidlig å si hvilke konsekvenser nedstengingen vil få for Asfalt. Foruten Stavanger er de øvrige utsalgskontorene i Sandnes, Sola, Strand, Egersund og Haugesund stengt. 200 til 250 Asfalt-selgere står dermed uten biarbeid og inntekt. Svært mange av 14.000 magasiner som ble trykket opp i slutten av februar er ikke solgt. Midbøe sier de stanset salget som ledd i den nasjonale solidaritetsdugnaden, samt av hensyn til selgernes liv og helse ved eventuell smitte.

– Det var uforsvarlig å fortsette salget, sier hun.

De vil diskutere alternative måter å selge selge magasinet på, eller måter folk kan gi økonomisk støtte til Asfalt på. Men mandag kunne hun ikke annet enn å oppfordre folk til å bry seg.

– Ta den telefonen til folk du tror kanskje er i en vanskelig livssituasjon eller er ensomme. Være solidarisk, sier Christine Midbøe.