10 kjappe om koronaviruset - se kart over utbredelse

Det nye koronaviruset (COVID-19) har nå spredd seg til Norge. I hvilken grad bør vi frykte Wuhan-viruset? UiBs virusekspert professor Rebecca Cox svarer.

Foto: Centers for Disease Control and Prevention

1. Hva er koronavirus (coronavirus)?

– Koronavirus er en stor famile av virus som forårsaker mild forkjølelse i alle aldersgrupper. Viruset ser ut som en krone, derav navnet. Familien inkluderer også virus fra dyr som kan smitte mennesker i en prosess som heter zoonose. Denne formen for smitte har gitt alvorlige lungebetennelse og død, som det nye viruset koronaviruset (COVID-2019) i Wuhan- og Hubei-regionen i Kina. Tidligere har vi sett det samme med virusene SARS (Severe Acute Respiratory Virus (SARS) og MERS (Middle East Respiratory Syndrom Coronovarus Virus).

2. Hvordan smitter koronavirus?

– Opprinnelig smittet det nye koronaviruset mellom dyr til mennesker. Nå smitter det mellom mennesker via nysing og hosting, men også ved kontakt med virusbefengte overflater.

3. Hva er symptomene?

– Vanlige symptomer er luftveissymptomer med feber, trøtthet, hoste og svært rask eller anstrengt pust. Alvorlige symptomer kan være lungebetennelse, alvorlig akutt luftveissyndrom, nyresvikt og dødfall.

4. Hva bør man være oppmerksom på dersom man frykter man er smittet?

– Det er en akutt infeksjon med vanlige forkjølelsessymptomer. Hvis man har hatt kontakt med noen som kan være smittet, spesielt fra Wuhan- eller Hubei-regionen, bør man kontakte helsevesenet hvis man mistenker smitte og spesielt hvis man får rask eller anstrengt pust. Mange helsearbeidere har blitt infisert.

5. Hvilke forholdsregler bør man ta om man er på reise eller skal reise til et av landene hvor viruset er påvist?

– Vask hendene ofte med såpe og vann eller alkoholsbasert håndinfeksjon. God hoste- og nesehygiene er også viktig, ved å dekke munn og nese med papirlommetørklær eller albukroken. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå. Unngå nærkontakt med syke personer som har feber og luftveissymptomer. Unngå nærkontakt med dyr og markeder som selger dyr og ferskvarer. Det er viktig at kjøtt og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt og følg god mathygiene.

6. Hvem dør av det nye koronaviruset?

– Cirka 20 prosent av infeksjonene er alvorlige, og rundt tre prosent av tilfellene er døde på grunn av lungebetennelse i Hubei. Dødeligheten er lavere i resten av verden med 0,3 prosent. Alvorlig sykdom er forbundet med underliggende sykdommer, og spesielt diabetes, lungesykdom og andre kroniske sykdommer.

7. Koronaviruset er nylig påvist i Norge. Hva nå ?

– Cirka 80 prosent av tilfellene fører til milde luftveisinfeksjoner. Viruset er kun farlig dersom det smitter lett mellom personer i Norge.

8. Hva er definisjonen på en pandemi?

– En pandemi er en stor verdenomspennende epidemi, hvor en smittsom sykdom sprer seg i flere verdendeler

9. Hvor høy risiko er det for at det nye koronaviruset fører til en pandemi?

– Hverken SARS eller MERS utviklet seg til en pandemi, men vi har sett at situasjonen forandrer seg rask og WHO har nylig erklært en såkalt public health emergencies of international concern (PHEIC). Dette betyr at eksperter fra hele verden samarbeider om å kartlegge utbrudd, deler kunnskap om virus og informerer hverandre om behandlinger. For at utbruddet skal utvikle seg å bli en pandemi, må det være et virus som smitter lett fra person til person, over regioner i hele verden.

Infeksjonene er bekreftet i flere land i Asia, USA og Europa.

10. Bør man unngå å reise til landene hvor smitten er blitt påvist?

– Det finnes ingen medisiner eller vaksiner mot det nye koronaviruset. Man bør derfor vurdere å la være reise til Kina og særlig Whuhan- og Hubei-regionen med mindre det er nødvendig. Situasjonen forandrer seg raskt. Man bør man følge Verdens helseorganisasjons (WHO) reiseråd og Utenriksdepartementets (UD) reiseråd.

