Ordfører Stangeland: - Det er rådmannens ansvar på oppdrag av kommunestyret å sørge for at byggingen kommer i gang igjen

Det har vært to spesielle uker i Eigersund. Alle snakker om saken der kommunen hevet kontrakten med Kvia AS om bygging av Eigerøy skole. Nå kommer ordfører Odd Stangeland på banen.

– Som ordfører er jeg opptatt av at kommunestyrets vedtak om å bygge ny Eigerøy skole blir realisert. Det gjelder både pris, kvalitet og tid. Derfor er jeg nå opptatt av at løsningene må ha fullt fokus slik at vi kommer videre. Det er rådmannens ansvar på oppdrag av kommunestyret å sørge for at byggingen kommer i gang igjen så fort som mulig, sier han til Aftenbladet.

Til Dalane Tidende utdyper han det og sier at han vil Kvia AS og kommunen skal finne en løsning. Hvordan, må rådmannen og Kvia AS finne ut av selv, men saken må løses slik at skolen kan bygges. Rådmannen skal legge fram en sak for kommunestyret 4. november.

Hva har skjedd?

Eigerøy skal få ny skole. Prislappen er på 250 millioner kroner. Det skal være det største byggeprosjektet i kommunens historie. Til sammenligning kjøpte kommunen nylig nytt rådhus. De kostet 58 millioner kroner. Saken er betent og mange vegrer seg for å snakke offentlig, inkludert kommunens innleide prosjektleder Jannicke Bergh og hennes foretak Avanti AS, som gjentatte ganger ber Aftenbladet respektere at hun ikke vil si noe. Vi har likevel forsøkt å sette sammen et bilde av hva som gikk galt.

Arnt Olav Klippenberg

Endringer

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Det betyr at totalentreprenøren har det totale ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Kanskje ligger konfliktens rot i måten totalentreprisen gjennomføres på? Anbudsgrunnlaget lå på et såkalt forprosjekt-nivå, og skulle detaljeres videre. Entreprenøren, i dette tilfellet Kvia, hadde da rett til, innen visse rammer, å velge andre løsninger. Det vil dermed bli mindre endringer fram til byggestart, større endringer må legges fram for byggherren til godkjenning.

14 dager

I dette prosjektet har flere gitt uttrykk for at Avanti krever at alle endringer ned til minste detalj skal fremlegges for godkjenning. Og da skal prosjektleder ha 14 dager på seg for å gi tilbakemelding. Det blir sagt at dette er en veldig vanskelig måte og arbeide på, og helt annerledes enn det en er vant med her i distriktet i denne type kontrakter. I flere tilfeller trakk avgjørelsene lengre ut i tid, og dermed gikk det ut over framdriften i prosjektet.

Flere Aftenbladet har snakket med tror konflikten bunner i en viss kulturforskjell. I Rogaland skal det være små problemer mellom byggherre og entreprenører. På Østlandet er konfliktnivået mye høyere, fortelles det. Kanskje håndteres en totalentreprise annerledes her enn i Oslo-regionen. Kanskje er det selve hovedproblemet.

Det stilles og spørsmål ved om kommunen kun får sin informasjon via Avanti? Dermed er det ikke sikker at rådmannen og politikere kunne handlet så mye annerledes enn de gjorde. De har rett og slett handlet ut fra den informasjonen de fikk, og den kom ikke fra Kvia AS, men fra Avanti.

Heving av kontrakt

Aftenbladet har forsøkt å finne saker som kan minne om denne. I 2018 dukket det opp en sak i Oslo som har visse likhetstrekk. Der ble Oslo kommune dømt til å betale 31,6 millioner kroner, pluss renter, for ulovlig heving av en byggekontrakt på Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Ifølge Dagens Næringsliv, som fulgte saken, hevet kommunen brått en kontrakt med entreprenørselskapet Atlant Entrepenør. Det var dette selskapet som skulle utføre grunnarbeidene til Nye Deichmanske hovedbibliotek. Argumentene Oslo kommune brukte for å heve kontrakten var «mangel på kompetanse og kapasitet, og manglende gjennomføringsevne. Kommunen mente derfor forpliktelsene i kontrakten var misligholdt, og at Atlant hadde opptrådt grovt uaktsomt», ifølge DN.