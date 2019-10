Populære boliger tar nattesøvnen fra naboene

«Dette vedtaket har dramatiske konsekvenser for alle som for kort tid siden kjøpte bolig i vårt sameie, med fare for personlig økonomisk ruin og sterkt svekket livskvalitet», skriver sameiet Sanz terrasse i sin klage.

– Folk tar dette ulikt, men det er ingen tvil om flere mister nattesøvnen av dette prosjektet. Det er opprørende å se naboer bli deprimerte. For meg er det tyngre enn å få en vegg foran leiligheten slik vi nå får, sier Toralv Nordbø, leder for sameiet Sanz Terrasse.

I 2015 ble deler av gamle Havanna badeland bygget om til attraktive leiligheter i Sanz terrasse med sjøutsikt over Gandsfjorden. Når Rovik Brygge reiser seg på andre siden av Hanaveien, forsvinner utsikten.

– Vi kan ikke sitte stille. Vi må bruke alle midler for å si fra om at dette ikke er greit, sier Nordbø.

Det omstridte boligprosjektet langs Gandsfjorden er ferdig behandlet og godkjent i bystyret, men naboene gir seg ikke. Onsdag skal utvalg for byutvikling behandle den tredje klagen fra Sanz terrasse, som mener Rovik brygge vil ødelegge utsikt, boforhold og livskvalitet for dem som allerede bor i området.

Kristian Jacobsen

Enorm interesse

Men sterke meninger og motstand mot prosjektet har ikke lagt noen demper på interessen.

– Vi opplever en voldsom pågang fra nye interessenter. Nå har vi over 1000 stykker på listen, forteller prosjektleder Kjersti Kulleseid i Veidekke Eiendom.

Hun tror beliggenhet, kveldssol og uttrykk har fått mange til å bli nysgjerrige på det nye boligprosjektet innerst i Gandsfjorden.

– Salget starter trolig i november, og vi må selge 50 prosent før vi går i gang med bygging, men vi håper å starte våren 2020.

Pris er ikke bestemt.

– Det blir en relativt høy prisklasse, men vi får også et godt spenn både på kvadratmeterpriser og størrelser. Vi har leiligheter på alt fra 40 kvadratmeter til toppleiligheter på over 150, sier Kulleseid.

Hun ser at prosjektet vil få konsekvenser for naboene som klager på byggehøyden, men understreker at høyden har vært nedjustert flere ganger.

– Når ønsket er at folk skal bo tett og nært kollektivaksen, må vi bygge høyere og tettere. Dette frigjør arealer på bakken til offentlig park og promenade langs sjøen som blir tilgjengelig for alle.

Arkitektkontoret Vest/ AD Moment/ EVE

Het potet i bydelsutvalget

Planleggingen av Sanz terrasse og Rovik brygge startet i samme tidsrom. Den gang tillot gjeldende sentrumsplanen byggehøyde på maks 16 meter. Rovik Brygge, som består av tre ulike blokker, får høyder på 24, 21 og 18 meter.

– Vi forstår at utvikling må til, men da må det være like spilleregler slik at vi får forutsigbarhet på investering, bokvalitet og livskvalitet. Her mener vi kommunen har endret spilleregler underveis, sier Nordbø.

– Det som opprører oss aller mest er at våre folkevalgte kan fatte vedtak som kun tjener interessen til utbyggerne, legger han til.

Hana bydelsutvalg bruker også sterke ord om prosjektet: «Denne saken har vært og er en varm potet hos oss. Bydelsutvalget har sagt og skrevet at vi synes Rovik bygge er en skamplett, fordi de bygger inn den fine fjorden. Snart har vi bare litt fjord igjen å se på, og ellers er byggene altfor høye», står det i referat fra møte i bydelsutvalget 5. september i år.

Avviser klagene

Leder i utvalg for byutvikling Inger Lise Erga (Frp) har ingen planer om å redusere byggehøyden eller stanse prosjektet.

– Den nye sentrumsplanen tillater mer variasjon i byggehøyder, og det visste vi da vi godkjente Rovik brygge første gang. 16 meter ville også tatt utsikt. Jeg forstår at dette er dumt for naboene, men vi kan ikke snu nå. Dette er et flott prosjekt, sier Erga.

Heller ikke plansjef Bjørn Totland mener politikerne bør ta hensyn til de siste klagene.

– Klagene er allerede vurdert tidligere, og det fremkommer ikke nye elementer i forhold til det bystyret visste da de vedtok den endelige planen. Utvalget har allerede nedjustert prosjektet to ganger, sier Totland.