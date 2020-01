Ingen svar om riving av parkeringshuset

Avinor vil foreløpig ikke konkludere om parkeringshuset på Sola skal rives etter brannen. Bygget er fremdeles utrygt å gå inn i.

Det anses fremdeles som utrygt å gå inn i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola etter brannen. Foto: Jon Ingemundsen

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad Foto: Pål Christensen

De fikk fredag en foreløpig rapport om byggets tilstand fra Cowi. Denne anbefaler ikke om hele parkeringshuset skal rives eller ikke.

– Disse vurderingene kommer vi til å fortsette med, men vi har ikke konkludert ennå. Vi jobber parallelt med papirer knyttet til anbud og har flere parallelle løp for ikke å miste tid, sier lufthavndirektør Anette Sigumundstad.

Sleperobot

Rapporten sier at det fremdeles ikke er forsvarlig å slippe folk inn i de delene av bygget som er skadet.

– Men det er forsvarlig å bruke sleperoboten i flere deler av bygget, og vi vil fortsette dette arbeidet. Nå defineres sikre områder der en operatør kan stå og bruke roboten, sier Sigmundstad.

Sleperoboten kan hente ut biler. I forbindelse med dette arbeidet må deler av fasaden sikres.

Hun forteller at de ikke har hatt mulighet til å kartlegge med bilder og drone i femte etasje frem til nå, fordi det ikke har vært noen områder som har vært definert som trygge. Nå vil de få mulighet til å undersøke også disse etasjene.

– Men selv om folk ser bilen sin gjennom gitteret, er bygget fortsatt definert som utrygt å gå inn i. Jeg skjønner at det er frustrerende, men vi må tenke på sikkerheten først, sier hun.

Sigmundstad kan ikke si hvilke deler av parkeringshuset det nå blir mulig å hente ut biler fra.

Hun oppfordrer folk til å holde kontakt med forsikringsselskapet sitt.

– Bra

Informasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring er glad for at beslutningen er utsatt.

– Bra at Avinor venter med avgjørelsen fordi da er det fortsatt håp om redde verdier. Det bør være mulig å ta seg inn i ytterkantene, der det er størst sjanse for at bilene ikke er så skadet, sier han.

Tryg Forsikring har forsikret 65 av de 1300 bilene som fortsatt står i parkeringshuset.

Vurderer avfall

Lufthavndirektøren forteller at det er blitt tatt flere prøver blant annet i nedfallet fra brannen for å vurdere om dette er giftig avfall. Det er også blitt tatt prøver inne i parkeringshuset. Analysene er ikke ferdige.

– Det vil alltid være avfallsstoffer når det har brent. Vi må sikre at vi har kontroll på avfallsstoffene. Dette må ære en del av grunnlaget når vi går i gang med riving, at vi ikke påfører miljøet skade, sier Sigmundstad.

Hun mener rivingen ikke vil bli mer komplisert selv om det skulle vise seg at materialet er giftig.

