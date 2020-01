Rotevatn tar Fischer i forsvar

Sveinung Rotevatn mener utnevnelsen av Mathias Fischer hadde vært mer problematisk hvis TRY Råd ikke hadde hatt åpne kundelister.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den nyutnevnte statssekretæren Mathias Fischer kommer fra stillingen som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Try Råd. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB-Johan Falnes og Synne Lykkebø Hafsaas

– Det er viktig å ha rom for at folk kan komme inn i politikken selv om de har jobbet for ulike selskaper, interesseorganisasjoner, foreninger eller kommunikasjonsbyråer, sier Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

– Alternativet er at alle skal jobbe med politikk hele livet.

Den nye klimaministeren sier han ikke ser det som noe problem at Mathias Fischer nå kommer til rollen som statssekretær i Klima- og miljødepartementet etter å ha jobbet i TRY Råd.

Fischer har ingen skjulte bindinger, fastholder Rotevatn.

– Selskapet han jobbet i, har åpne kundelister. Hvis de ikke hadde hatt det, så ville det etter mitt syn ha vært mer problematisk, sier han.

Jobbet med vindkraft

I Try Råd deltok Fischer blant annet i arbeidet med en omstridt reklamekampanje for vindkraftutbyggeren Norsk Vind, skriver Bergens Tidende.

Sentralt i kampanjen er en klimaklokke i Høg-Jæren vindpark i Rogaland, som teller ned til utgangen av 2030, med teksten «vi har ingen tid å miste». Forbrukertilsynet har mottatt 68 henvendelser etter kampanjen.

Deler av kritikken er rettet mot skremmende bilder og lys som kan gi barn klimaangst, opplyste direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til Aftenbladet.

Blant dem som fredag kritiserer utnevnelsen, er MDGs Eivind Trædal. Ifølge ham er det «neppe tillitvekkende» for vindkraftmotstandere at Fischer inntil nylig tok seg betalt som vindlobbyist.

Ukjent omfang

Fischers kundeliste har videre bestått av NHO, Gyldendal, Igaidi, Oslo universitetssykehus, Redningsselskapet, DIPS, Try Reklame, Try Apt og Try Opt, skriver Medier24.

Omfanget av oppdragene er ukjent.

Selv gir Fischer uttrykk for at han forstår at rollebyttet vekker reaksjoner.

– Det er litt annerledes enn bare å bytte studium. Jeg kjenner på det, sier Fischer til NTB.

– Men når du blir spurt om å jobbe med klima og miljø for denne regjeringen, å jobbe for å redusere klimagassutslippene og nå klimamålene, så mener jeg at da sier man ja. Det er en kjempemulighet til å gjøre noe viktig og meningsfullt, sier han.

Ikke vurdert habilitet

Klima- og miljødepartementet har ikke tatt stilling til hvordan de tidligere kundeforholdene påvirker Fischers habilitet.

– For tilliten til systemet er det alltid ekstremt viktig at vi holder slike ting veldig klart, sier departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet til Medier24.

Selv sier Fischer at spørsmålet om habilitet vil bli vurdert fra sak til sak hvis det blir aktuelt.

– Jeg kan ikke forskuttere noe av dette nå, sier han.

Fischer har også tidligere fått oppmerksomhet for kontroversielle rollebytter. Han gikk fra Unge Venstre til journalistikken i 2013 og har vært politisk kommentator både Bergens Tidende og TV 2.

I fjor byttet han rolle på nytt da han gikk fra TV 2 til TRY Råd.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 15:40 Oppdatert: 24. januar 2020 16:30

Mest lest akkurat nå