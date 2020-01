Statssekretær Mathias Fischer jobbet for vindkraftutbygger

Den nyutnevnte statssekretæren Mathias Fischer i Klima- og miljødepartementet har nylig hatt oppdrag for Norsk Vind AS.

Den nyutnevnte statssekretæren Mathias Fischer kommer fra stillingen som rådgiver i kommunikasjonsbyrået i Try Råd. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Fischer kommer fra stillingen som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Try Råd. Her deltok han blant annet i arbeidet med en omstridt reklamekampanje for vindkraftutbyggeren, skriver Bergens Tidende.

Sentralt i kampanjen er en klimaklokke i Høg-Jæren vindpark i Rogaland, som teller ned til utgangen av 2030, med teksten «vi har ingen tid å miste». Forbrukertilsynet har mottatt 68 henvendelser etter kampanjen.

Deler av kritikken er rettet mot skremmende bilder og lys som kan gi barn klimaangst, opplyste direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til Aftenbladet.

Ukjent omfang

Fischers kundeliste har videre bestått av NHO, Gyldendal, Igaidi, Oslo universitetssykehus, Redningsselskapet, DIPS, Try Reklame, Try Apt og Try Opt, skriver Medier24.

Omfanget av oppdragene er ukjent.

Ikke vurdert habilitet

Nå blir Fischer statssekretær under klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima- og miljødepartementet har ennå ikke tatt stilling til Fischers habilitet.

– For tilliten til systemet er det alltid ekstremt viktig at vi holder slike ting veldig klart, sier departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet.

Fischer har tidligere vært politisk kommentator i Bergens Tidende og TV 2.

