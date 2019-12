Ungdomsskolen på Undheim legges ned etter at MDG reddet Time-budsjettet

Miljøpartiet de Grønne ofret noe de ville beholde, ungdomsskolen på Undheim, for en klimaplan og en miljørådgiver. Dermed sørget partiets eneste representant i Time kommunestyre for at kommunen fikk vedtatt sitt omstridte budsjett med en stemmes flertall.