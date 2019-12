38-åring fra Undheim blir ny sjef i Jæren Sparebank

– Jeg ser fram til nye utfordringer i en godt drevet bank som i tillegg har en solid posisjon som lokalbank på Jæren, sier Tjåland i en børsmelding tirsdag. Han får nå tittelen administrerende banksjef.

Tor Egil Lie blir pensjonist 1. april neste år, etter at han først var sjef i Klepp Sparebank fra 2010 og deretter i Jæren Sparebank fra 2015, da sparebankene Klepp og Time slo seg sammen.

Tjåland er blant annet kjent som en av initiativtakerne til og ildsjelene bak byggingen av den nye fotballhallen på Undheim, som ble åpnet i slutten av november. Den har fått navnet Jæren Sparebank-hallen og ble bygget på bare fem måneder.

Siden 2016 har Tjåland vært finanssjef i Lyse-konsernet. Av utdanning er han siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og han har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Dessuten er han utdannet renteanalytiker, autorisert porteføljeforvalter og autorisert finansanalytiker, heter det i meldingen.

Før Tjåland begynte i Lyse var han åtte år i Sandnes Sparebank og før det igjen regnskapssjef i Time Sparebank.

– Styret er svært fornøyd med at vi har funnet en arvtaker etter Tor Egil Lie med god kompetanse og erfaring fra banknæringen. Vi ser også positivt på at vi får en leder med lokal tilhørighet, sier styreleder Per Bergstad i Jæren Sparebank i meldingen.