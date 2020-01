Store problemer med e-resepter hos apotekene

De tekniske problemene er landsdekkende og rammer alle apotekene i Norge.

Apoteker i hele Norge opplever tekniske problemer med e-reseptsystemet. Feilen er fredag kveld ennå ikke fikset. Norsk Helsenett, leverandøren av tjenesten, jobber med saken. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Apotek 1 fikk feilmelding fra reseptformidleren (som styres av Norsk Helsenett) klokken 11.30, fredag formiddag.

– Dette er ikke ønskelig, siden det fører til at kundene ikke får ut medisinen sin like fort som vi hadde ønsket, men vi har alternative løsninger, forteller Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1.

Apotek 1 fikk beskjed om at feil var fikset rundt 13.30, altså to timer senere. Ifølge leverandøren av tjenesten, Norsk Helsenett, er feilen fredag kveld klokken 18.58 fortsatt ikke fikset.

Tross dette, forklarer Ofstad at alle deres apoteker nå fungerer som normalt.

– Ingen fare for pasientsikkerheten

Norsk Helsenett svarte på Aftenbladets henvendelser på sms:

– Vi har tekniske problemer knyttet til databasen i e-reseptløsningen, slik at det kan oppstå forsinkelser når løsningen brukes. E-reseptløsningen fungerer, men den kan være treg å bruke av leger, og apotek kan ha problemer med å få lastet ned resepter. Det er ikke fare for pasientsikkerheten, da leger likevel kan skrive ut resepter på papir, og apotekene har rutiner for å håndtere slike situasjoner slik at pasienter får hentet ut livsviktig medisin. Norsk Helsenett tar saken alvorlig, og vi gjør det vi kan for å få systemet tilbake til normal drift sammen med vår underleverandør så raskt som mulig. Vi har varslet via våre kanaler til apotek og andre som bruker løsningen. Vi legger ut informasjon på nhn.no løpende, og vil informere så snart problemet er løst, sier Synnøve Farstad, kommunikasjonsdirektør hos Norsk Helsenett, til Aftenbladet.

Fra og med 1. januar 2020 overtok Norsk Helsenett ansvaret for e-reseptsystemet fra E-helsedirektoratet.

Klokken 19.00 hadde Norsk Helsenett publisert følgende driftsmelding:

Reseptformidleren er oppe, men det oppleves fortsatt tidvis lang svartid.

Etter ca 16.30 har situasjonen bedret seg.Det jobbes fortsatt med feilretting.

