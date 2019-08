En leilighet i et rekkehus i Smørblomstvegen i Tananger sto i brann rundt klokka 10 lørdag. Fire leiligheter i boligbygget skal være påvirket av brannen, og alle i huset er i sikkerhet, melder politiet.

En bil sto også i brann utenfor leiligheten.

Klokka 10.30 melder politiet at to personer har fått i seg noe røyk, og en person er lettere skadet etter et fall.

Det var kraftig tordenvær i området da brannen oppsto, men brannårsaken er ennå ikke bekreftet.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.