Apotek nektet å ta imot kontanter: - Det er ulovlig

Vitus Apotek har nektet kunder å betale med kontanter. Apotekforeningen forstår at alle nå gjør det de kan for å hindre smitte, men venter at apotek forholder seg til norsk lov.

Vitus Apotek skal ha nektet kunder å betale med kontakter. Dette er ulovlig, koronavirus eller ikke. Nå har en av Høyres stortingsrepresentanter bedt Apotekforeningen om å ordne opp. Foto: Vidar Ruud

– Det er ikke greit at enkeltaktører nekter kontantbetaling, sier Sveinung Stensland (H).

Stensland, som er utdannet farmasøyt, gruppeleder i fylkestinget og stortingsrepresentant for Høyre, ble gjort oppmerksom på at Vitus Apotek nektet kundene å betale med kontanter på grunn av smittevernhensyn.

Han tok dette opp med helseminister Bent Høie (H), som sier at slik praksis er uakseptabelt:

– Saken er løst. Høie er helt enig. Dette er ikke greit, det er helt uakseptabelt. Jeg har også kontaktet Apotekforeningen og orientert dem, sier Stensland.

Apotek kan ikke gjøre smitte-unntak

– Er det ulovlig å nekte kontantbetaling?

– Ja, for apotek, som gir ut livsviktig medisin, er det det. Retningslinjene til Apotekforeningen sier man skal unngå kontantbetaling så langt som mulig, men det står ingenting om nekt.

Stensland sier at flere firma og bedrifter nå nekter kontantbetaling, og at dette kan gjøres som et unntak på grunn av koronapandemien. Men unntaket gjelder altså ikke for apotekene:

– Hvis det er noen som skal være i stand til å håndtere smittevern, så er det jo apotekene. Deres oppgave er å gi ut livsviktig medisin - fort, sier Stensland.

Forventer at apotek forholder seg til loven

Onsdag ble Apotekforeningen gjort oppmerksom på situasjonen av Stensland. De har nå gitt beskjed til Vitus Apotek, men har per onsdag ettermiddag, ikke fått noen tilbakemelding fra apoteket.

– Ja, det er slik at Vitus Apotek har sendt ut en melding om at de ikke tar kontantbetaling . Vi har tatt tak i dette og kontaktet kjedekontoret. Det er ikke lov å nekte folk å betale med kontanter, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

Soldal forstår at apotek nå gjør det de kan for å hindre smitte, men han venter samtidig at apotek forholder seg til norsk lov.

– Vi synes at det er rimelig at apotekene kan oppfordre til ikke å bruke kontanter for å hindre smitte, men å nekte, finnes det ikke grunnlag for, sier Soldal.