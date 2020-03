Sandnes: Trones - sentrum

Foto: Knut Sellevold

Kommune: Sandnes

Lengde: 7,3 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

På denne turen får du med deg mange av høydepunktene i Sandnes sentrum, slik som bryggen ved Vågen, Sandnes kulturhus og Skeianetunet - og så videre opp til de grønere områdene på Trones med Giskatjørn og Ved Varatun.

Du kan starte turen fra Ruten. I Langgata går du først til høyre, så til venstre opp forbi nordsiden av Kinokino. Du følger Parkveien og Gandsgata helt ned til søndre ende av Roald Amundsens gate og følger denne et godt stykke. Så dreier du til venstre opp K.M. Sørensens gate til Luragata. Der dreier du igjen til venstre og følger den et lite stykke. Fra Luragata skal du dreie til høyre og ta deg opp til Postveien på gater og gangveier.

Du følger Postveien , og etter at du har passert forretningen Rema 1000 på venstre side, dreier du igjen til venstre og følge turveier og gater mot Smeaheia. Turen går videre på turveier som fører deg langs idrettsplassene og ned til Gisketjørn. Her følger du gater og turveier forbi Trones skole og ned til Eidsvollgata.

Etter Sandnes kirke dreier du ned Flintergata og inn i Storgata. Denne følger du så over Oalsgata og videre sørover til Sandnes kapell. Her dreier du til venstre og tar deg ned mot Skeianetunet. Du går gjennom undergangen ved Skeiane stasjon og inn i Holbergs gate. Du dreier til høyre i Julie Eges gate og følger Storåna fram til utløpet i Gandsfjorden. Så går du forbi Sandnes kulturhus og tar deg tilbake til Ruten.

