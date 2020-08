Ingen foreldre får følge førsteklassinger inn i klasserommet første skoledag i Stavanger

Vanligvis får foreldre følge førsteklassingene sine inn i klasserommene første skoledag. Det har blir ikke en mulighet i år, har Stavanger kommune bestemt.

Lisbeth Skibenes og Lukas Skibenes Vike som skal begynne i første klasse på Våland skole. Foto: Jan Inge Haga

– For mange oppleves nok dette dumt. Det føles trygt for barn å ha en hånd å holde i, sier mor til førsteklassing Lisbeth Skibenes.

Mandag 17. august møter ferske førsteklassinger opp til første skoledag i Stavanger. Vanligvis har nye elever ofte med seg både foreldre, besteforeldre og andre slektninger, når navnet deres ropes opp for første gang i skolen.

Det blir det en endring på i år.

Hovedregelen er nå at kun foreldrene følge elevene til skolegården, men ingen av foreldrene får bli med inn i klasserommene.

– Annerledes skolestart enn vanlig

Beslutningen fra Stavanger kommune ble sendt ut til alle skolene mandag.

– Foreldrene får ikke bli med inn fordi det da blir for store ansamlinger mennesker i klasserommene. Dette er retningslinjer vi har gitt alle rektorene i Stavanger, sier Rune Knutsen, spesialrådgiver for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune.

Flere førsteklassinger har allerede gått en uke på Skolefritidsordningen (SFO).

– Jeg tror dette skal gå greit, men det blir en annerledes skolestart enn vanlig, sier Knutsen.

Han tror elevene kommer til å få en fin opplevelse tross de nye restriksjonene.

– Dette er et tiltak for smittevern. Stavanger-regionen er på gult nivå, og da er kontaktreduserende tiltak nødvendige, sier han.

– Selvfølgelig skulle alle ønske at vi var tilbake til normalen, men det er vi altså ikke. Jeg tror foreldre vil forstå grunnen til disse tiltakene og vi tar hensyn til elever som synes det er skummelt, sier Knutsen.

–Første skoledag inneholder både mange nye inntrykk og personer. Både foreldre og barn har forventninger når barna begynner på skolen, sier mor Skibenes til venstre. Sønnen Lukas Skibenes Vike starter i første klasse på Våland skole på mandag. Foto: Jan Inge Haga

Skrekkblandet fryd

Lisbeth Skibenes er mor til Lukas Skibenes Vike som skal begynne i første klasse på Våland skole.

Skibenes mener begrensningene ikke er av den positive typen, men anerkjenner at de er nødvendige.

– Selvfølgelig er dette en uønsket situasjon, men vi må alle tilpasse oss dette og gjøre vår del av jobben. Det handler om forventninger vi som foreldre gir barna. For noen oppleves den nye hverdagen vanskelig og annerledes, sier hun.

Hun påpeker at disse endringene er spesielt kjedelige for foreldre som ikke allerede kjenner skolesystemet.

–Første skoledag inneholder både mange nye inntrykk og personer. Både foreldre og barn har forventninger når barna begynner på skolen. Mange barn gleder seg veldig, mens noen gruer seg, ofte er det skrekkblandet fryd, sier Skibenes.

– Bør ha ekstra fokus på trygghet

Hun håper skoleansatte har ekstra fokus på å gi barna trygghet i denne perioden.

– Det er utrolig viktig med god informasjon til foreldre, spesielt førstegangs foreldre. Det viktigste for meg som mor er at de skoleansatte sørger for en god strukturert hverdag for de små, sier hun.

Skibenes håper også skoleoppstarten kan gi barna en bedre struktur og rutiner.

– Det har vært en merkelig vår og en annerledes sommer, og alt har blitt både annerledes og begrenset. Jeg håper skolen kan gi en viss normalitet og forutsigbarhet i all uforutsigbarheten, avslutter hun.

Ingen offisielle retningslinjer i Sandnes

I Sandnes er det opp til hver enkelt skole hvordan de ønsker å løse første skoledag, men de må følge FHI sine smittevernregler. For foreldre gjelder regelen om en meters avstandlenge de følger regelen om en meters avstand.

– Vi har ikke gitt ut noen offisielle lokale retningslinjer, men følger nasjonale føringer. Løsningen blir forskjellig fra skole til skole. Rektorene har fått beskjed om at foresatte må følge enmetersregelen, sier Pål Larsson, kommunaldirektør i oppvekst og skole i Sandnes kommune.

– Opp i alt tenker jeg og mange andre foreldre at vi likevel skal få til en trygg og god første skoledag, sier Skibnes. Her avbildet utenfor Våland skole sammen med sønnen Lukas. Foto: Jan Inge Haga

Dette handler om at alle skolene har ulik størrelse på lokalene, forklarer Larsson. Skolene må da selv vurdere hvor mange de har plass til, for å fortsatt overholde smittevernreglene.

– Når en meter-regelen blir overholdt, er det naturlig at det ikke er plass til alle foreldrene til alle barna i et klasserom samtidig, sier han.

Han påpeker at det blir en annerledes skolestart for mange.

– Noen elever gruer seg til å begynne på skolen, og trenger å vite at foreldrene er i nærheten. Da må det ansatte tilrettelegge for det. Med god dialog mellom foreldre og ansatte blir dette bra, sier han.

Opp til de enkelte skolene i Time, Klepp og Hå

Skolesjef i Time kommune Pamela Sudmann sier at alle skolene har ulik beredskasplan, og at det er opp til skolene hvordan de legger opp skolestart.

– Der de ikke kan overholde enmetersregelen innendørs kan ikke foreldre være med inn i klasserommene.

Mye av det samme gjelder også for skolestart i både Hå kommune og Klepp kommune.

I Hå er foreldre oppfordret til ikke å bli med inn i klasserommene, med mindre det er nødvendig.

– Alle skolene har tenkt over smittevern, og ved skolestart vil klassene deles inn i puljer. Ved noen skoler vil trinnene starte på ulike tidspunkt gjennom dagen, sier skolesjef i Hå kommune, Rune Roaldsen.

Skolesjef i Klepp kommune, Jan Harald Forsmo, sier at foreldre kan være med inn i klasserommene i de tilfellene hvor smittevernreglene kan overholdes.

Foreldre kan møte opp ute

Skolesjef i Sola kommune forteller at foreldre er velkomne til å møte opp i uterom eller i store aula hvor smittevernreglene blir overholdt første skoledag, men får ikke være med inn i klasserommene som tidligere år.

I Gjesdal får foreldrene være med på det meste første skoledag, men de får ikke bli med inn i klasserommet, med mindre det er elever som blir svært utrygge av dette, sier skolesjef Hilde Siira.

I Strand kommune starter skolene torsdag denne uken. Da får foreldre følge barna til skolene, men de får ikke lov å være med inn i klasserommene, forteller Guro Harboe Ur, kommunalsjef for opplæring.

I Randaberg kommune starter skolene torsdag neste uke. Foreldre kan være med på deler av opplegget, men ikke inn i klasserommene, skriver oppvekstsjef i Randaberg kommune i en melding til Aftenbladet.