Iselin Nybø går for stortingsplass igjen

Næringsminister Iselin Nybø (39) har sagt ja til å stå på listen for Rogaland Venstre til stortingsvalget neste år.

Iselin Nybø (V) røk ut av Stortinget etter én periode i 2017, men har senere kommet tilbake på toppnivå i politikken, nå som næringsminister. Foto: Heiko Junge

Stein Halvor Jupskås Journalist

Dermed er vel det meste avgjort når det gjelder førsteplassen på listen, selv om leder av nominasjonskomiteen, Hege Eriksen Nordbø, foreløpig velger å si det slik:

- Iselin har gjort en god figur for partiet og bemerket seg nasjonalt som en dyktig og reflektert politiker. Det skal samtidig presiseres at ingenting er avgjort før partiet har avholdt nominasjonsmøte i oktober, sier Eriksen Nordbøe, som for øvrig sier seg glad for at Nybø stiller.

Rogaland Venstre gikk for øvrig nylig inn for at Nybø burde bli ny Venstre-leder etter Trine Skei Grande, så tilliten lokalt er det ingenting i veien med.

Landsmøtet velger ny leder i september. Nybø har blitt nevnt av flere, men kanskje ikke like ofte som de to nestlederne i partiet, Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Nybø kan likevel fort seile opp, hvis det blir behov for en kompromisskandidat for å samle fløyene i partiet.

- Jeg er klar til å kjempe om en stortingsplass sammen med Rogaland Venstre, ettersom Venstres politikk og representasjon på Stortinget kan gjøre en viktig forskjell for både folk og bedrifter i hele fylket, sier Nybø.

Grønn vri

– Er det kjekt å ligge der ned og slåss med sperregrensen?

– Vi har greid å komme over sperregrensen ved de to siste valgene. Vi skal greie det igjen i 2021. Norge trenger et part som både er opptatt av klima og miljø, samtidig som vi jobber for vekst i næringslivet og jobbene til folk, sier hun, på telefon fra Nord-Norge, der hun ferierer for tiden.

– Hva blir viktigst i Næringsdepartementet når ferien er slutt?

– Det er fortsatt koronasituasjonen som vil prege hverdagen. Der er utsiktene svært ulike fra bransje til bransje. I tillegg er det omstillingsjobben som vi var godt i gang med for å gjøre næringslivet grønnere og mer klimavennlig, sier Nybø.

Nominasjon

Rogaland Venstres nominasjonskomité vil gjøre mye av jobben sin i løpet av tidlig høst og legger fram et listeforslag i september.

Fylkeslaget har nominasjonsmøte den 10. oktober.

Foreløpig ligger det en liste på snaut 80 navn til komiteen, spilt inn fra lokallagene. Fra Stavanger er blant andre hele bystyregruppen spilt inn, Jan Erik Søndeland, Kjartan Alexander Lunde og Mette Vabø. Det samme er for øvrig partiveteran Per A, Thorbjørnsen.

Og Julian Francisco Osorio, som utgjør partiets enmannsgruppe i Sandnes kommunestyre.

Fra Randaberg Venstre er for øvrig Olav Nybø foreslått, faren til Iselin Nybø.

– Blir det kamp innad i familien om førsteplassen?

Næringsministeren ler hjertelig.

– Nei, jeg tror ikke det blir derfra jeg får mest konkurranse, sier hun.