FNB holder ekstraordinært styremøte tirsdag kveld

– Vi har ikke hørt noe mer fra styret i FNB Sandnes enda, derfor har vi bestemt oss for å sette oss ned og ta for oss aktuelle saker, sier styreleder i hovedorganisasjonen i FNB, Morten Malmin til Aftenbladet.

Det kom mandag ettermiddag frem at styret i FNB Sandnes ikke har ønsket å kommentere saken om ekskluderingen av Alexandra Eva Lind. Ifølge Malmin har hovedstyret fått beskjed fra styret i Sandnes om at de ikke vil kommentere saken, da det er en personalsak.

– Det er helt sykt, sier Malmin til Aftenbladet.

Styremøtet vil være lukket, ifølge Malmin.

Bakgrunnen for det ekstraordinære styremøtet er ekskluderingen av Alexandra Eva Lind, 2.-kandidaten til FNB Sandnes, som fikk flest personstemmer etter valget og rykket opp på 1. plass på valglisten. Det har ført til at hovedstyret i flere dager har forsøkt å få en begrunnelse fra styret i FNB Sandnes.

Det toppet seg da styreleder Malmin ble nektet inngang på det konstituerende møtet FNB Sandnes hadde på Ganddal søndag kveld. Partileder Frode Myrhol har tidligere sagt til Aftenbladet at Alexandra Eva Lind ikke vil bli ekskludert fra partiet, men at de som har kokt sammen ekskluderingen, henger i en tynn tråd.

Nyvalgt gruppeleder i FNB Sandnes, Ellen Karin Moen, ønsker ikke å kommentere ekskluderingen av Lind til Aftenbladet. Det gjør heller ikke styreleder John Hov. Moen er imidlertid klar på at hun ikke har hatt noe med ekskluderingen å gjøre.

– Det er ikke jeg som har gjort dette. Jeg forholder meg til mitt styre. Jeg registrer at Myrhol mener jeg har en agenda, men her får jeg skylden for noe jeg ikke har gjort, sa Moen til Aftenbladet mandag.

Lind er også på 2. plass i fylkestinget for FNB.