Krangler om Gamlingen-problemer

– Vi mener Rambøll har gjort feil i prosjekteringen, sier Kåre Våge, som er Stavanger kommunes prosjekt- og byggeleder for Gamlingen.

– Vi mener at vi ikke har prosjektert feil, sier divisjonsleder Tor Hogne Floan i Rambøll.

Gamlingen hadde 159.893 besøkende de første åtte månedene i år. I samme periode i fjor var tallet 154.580. Med andre ord; anlegget blir stadig mer populært.

Men ikke alt fungerer som det skal ved anlegget, som kostet 133 millioner kroner. Det gjelder særlig badstuene.

Pål Christensen

Ute av drift siden mai

– Jeg brukte damebadstua mye. Det er ganske deilig å gå inn der, i nettoen. Men det er jo en stund siden den fungerte, sier Monika Hellich.

Hun er bosatt like i Gamlingens nabolag, på Ullandhaug, og besøker badeanlegget to-tre ganger i uka. Men damebadstua kan hun ikke bruke, den har ikke vært i drift siden mai i år.

– Det er for mye stress å først dusje, så kle på seg for å gå i fellesbadstua. Dessuten er det så mye diskusjon der. Det er fredeligere i damebadstua, sier Hellich, med en latter.

Har kranglet i to år

Utenfor fellesbadstua er det også diskusjoner.

Helt siden høsten for to år siden – få måneder etter åpningsdagen 20. juni 2017, da ordfører Christine Sagen Helgø hoppet i basenget med ordførerkjede, kjole og høyhælte sko – har Stavanger kommune og konsulentselskapet Rambøll, som har prosjektert Gamlingen, diskutert problemer ved driften av de tre badstuene.

– Allerede den høsten var det indikasjoner på at ting ikke fungerte i badstuene. Det gikk blant annet på temperaturer, overoppheting av ovnene og sikringer som gikk. Siden den gang har uenigheten rullet, sier Kåre Våge, som er prosjekt- og byggeleder for Gamlingen.

Pål Christensen

Pål Christensen

– Vi mener Rambøll har prosjektert feil størrelse på ovn og luftinger for badstuene, sier Våge til Aftenbladet.

Rambøll mener at Våge og Stavanger kommune skyter på feil skive.

– Vi har prosjektert ut fra Byggforsk sine anbefalinger, både når det gjelder ventilasjon og ovner i badstuene. Det innebærer blant annet at vi har gitt råd om størrelse på badstuovnene. Så er det byggherren som velger ovnsleverandør, ikke vi. Jeg er forundret over at kommunen kjøper ovner som går i stykker og så peker på prosjekteringen i stedet for den som har installert ovnene, sier Tor Hogne Floan, konstituert leder i divisjonen for tekniske systemer i Rambøll.

Ifølge Floan har Rambøll også avdekket feil ved monteringen av sensorer som skulle styre ovnene.

– Jeg er ikke optimist

Prosjekt- og byggelederen for Gamlingen reagerer på Rambølls forklaring:

– Produsentens forutsetninger og anvisninger må følges. Når de som prosjekterer har angitt størrelse på ventilasjon og ovn uten ytterligere begrensninger eller informasjon overfor utførende, så har prosjekterende ansvar for at løsningen fungerer sammen med planlagt badstu. Derfor er vi uenige med Rambøll, sier Våge.

– Blir dere enige i denne saken til slutt?

– Håpet om enighet begynner etter hvert å bli svært lite. Jeg er ikke optimist. Hvis ikke Rambøll straks setter i gang, så må Stavanger kommune ta ansvar for gjennomføring nå og sak mot Rambøll etterpå, sier Våge.

Stenger ei uke i oktober

Reparasjonene skal gjøres i oktober, i uken etter høstferien. Da holder Gamlingen helt stengt for publikum fra og med mandag 14. til og med søndag 20. oktober.

I tillegg til badstuene skal takplatene i alle garderober skiftes, en del fliser skal skiftes ut i dusjer og garderober og snøsmelteanlegget for områdene mellom garderober og basseng skal utvides.

– Vi kan ikke holde åpent mens reparasjonene pågår, blant annet fordi vi må kjernebore. Vi må rive ned takene i badstuene og legge opp nye ventilasjonskanaler, og vi må få ovnene til å fungere, forklarer Kåre Våge.

– Kan du garantere at alt er i orden når denne uken er over?

– Vi håper, men kan ikke garantere. Det kommer blant annet an på om badstuovnene vil fungere, eller om de må skiftes, sier Våge.

Det er foreløpig ikke klart hva reparasjonene vil koste.

Pål Christensen

Men dette er aller viktigst:

Mens kommunen og Rambøll krangler, sørger to kvinner i bassenget for å minne oss om det tross alt aller viktigste. Først Marie Fernholt fra Bærum, som besøker Gamlingen for aller første gang:

– Helt nydelig. Hvorfor har vi ikke et sånt anlegg i Oslo?

Så stamgjest Monika Hellich:

– Gamlingen er et fantastisk anlegg. Det er noe helt annet å bade utendørs etter en lang arbeidsdag innendørs, enn å gå i et innendørs basseng. Vi er heldige!