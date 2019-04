Gigantselskaper rigger seg for ny utbygging i Jåttåvågen

– Vi har jobbet et halvt års tid med å få på plass denne konstellasjonen. Entra er et av Norges ledende eiendomsselskap, mens Obos er Norges største boligbyggelag og en av Nordens største boligbyggere. Det gjør denne konstellasjonen kraftfull på flere områder, sier Øyvind Mikalsen til Aftenbladet.

Han er daglig leder i Camar Eiendom som er det lokale selskapet i konstellasjonen som nå skal kjempe om å bli den partneren som går i kompaniskap med Stavanger kommune om å bygge ut resten av Jåttåvågen i løpet av de neste 10–15 årene.

– Vi har vært med på å bygge og forme Hinna Park i fase én. Det gjør at vi kjenner de lokale forholdene veldig godt og vi vet hva som kreves og må til. Sammen med tungvekterne Entra og Obos, så har vi utvilsomt handlekraft og evne til å gjennomføre dette prosjektet, sier Mikalsen.

Fakta: Camar Hva: Eiendomsselskap som investerer, eier, drifter og utvikler eiendom. Eiendommene ligger primært i Stavanger-regionen, hvor bydelen Hinna Park og flere profilerte bygg i Stavanger sentrum er hovedelementer i porteføljen. Eierstruktur: Det er familien Ertvaag som står bak Camar Eiendom AS. John Arild Ertvaag eier 72 prosent gjennom selskapet Camar AS, mens hans bror Ole Ertvaag eier 24 prosent gjennom Eføy Investering AS. De siste 4 prosentene har Øyvind Mikalsen gjennom Sima Investering AS.

– Tydelig signal til politikerne

For det er ikke et lite område som etter hvert skal bygges ut i Jåttåvågen. Rundt 300 dekar skal fylles med 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger.

Det er det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF som nå går bredt ut blant både lokale og nasjonale eiendomsaktører, og inviterer til et langvarig samarbeid i Jåttåvågen. Kontrakten vil være verdt flere hundre millioner kroner, og verdien på tomten er anslått til mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.

Camar, Obos og Entra kommer til å etablere et eget selskap hvor Obos kommer til å ha en eierandel på 50 prosent, mens Camar og Entra skal ha 25 prosent hver.

– Jeg er så klar for å sette i gang sammen med denne trioen at jeg holder på å boble over av entusiasme. Når to så store aktører som Obos og Entra med sine pengebinger på andre siden av fjellet sier at de vil komme akkurat her til Hinna Park, så er det et signal som politikerne må ta med seg i den videre prosessen, sier daglig leder i Hinna Park, Tore André Eide, til Aftenbladet.

Obos har holdt kruttet tørt

Konsernsjef i Obos, Daniel K. Siraj, tok turen fra Oslo til Stavanger for å presentere nyheten for Aftenbladet. Det samme gjorde administrerende direktør i Entra, Arve Regland.

– Vi var faktisk med i budkampen om utbyggingen av Hinna Park i 2011, men bakket den gangen ut av ulike årsaker. Siden det har vi ligget litt lavt i Stavanger-regionen gjennom de utfordrende årene. Vi har holdt kruttet tørt. Det tror vi har vært lurt, sier Siraj.

Og fortsetter:

– Men nå er vi virkelig klare til å satse i Stavanger-regionen igjen, og vi ser på Jåttåvågen som et ekstremt spennende område. Vi ønsker at dette skal være vårt prestisjeprosjekt, sier Moi-mannen.

Fakta: Obos Hva: Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2018 hadde OBOS 454.442 medlemmer. Forretningsidé: Driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, utleie av næringseiendom, fornybar energi samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. Virksomheten foregår primært i Norge og Sverige. Hovedkontoret er i Oslo.

– Folk tiltrekker seg folk

Entra-direktør Arve Regland karakteriserer tomtene i Jåttåvågen som selve indrefileten i regionen.

– Fase én-utbyggingen har vært en suksess og vi har stor tro på at fase to skal bli minst like bra. Jåttåvågen har en perfekt beliggenhet mellom Stavanger og Sandnes - og det er kort vei til Forus. Sammen med Obos og Camar, så har vi en konstellasjon som ikke kan bli så mye bedre. Nå håper vi at Stavanger kommune ønsker å samarbeide med oss for en utbygging som på sikt skal gi byen en pulserende bydel, sier Regland.

Med skikkelig «vind i seilene» ser de tre selskapene for seg at de kan gå i gang med forhåndssalg av boliger på sensommeren 2021.

– Jeg tror det er helt avgjørende at vi legger til rette for en rekke forskjellige prisklasser som passer alt fra barnefamilier, førstegangsetablerere og de som er i en alder hvor de ønsker å selge huset for å flytte inn i en leilighet. Og det aller viktigste i neste fase er å få folk kjapt inn. Folk tiltrekker seg flere folk. Og mange folk tiltrekker seg spisesteder, butikker og andre tilbud. Alt henger sammen, sier Obos-sjef Siraj.

Fakta: Entra Hva: Et norsk børsnotert eiendomsselskap. Selskapet ble etablert i juli 2000 som Entra eiendom AS gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten i Statsbygg. Forretningsidé: Utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Nøkkeltall: Porteføljens markedsverdi er på 46 milliarder kroner. Selskapet eier og drifter rundt 1,3 millioner kvadratmeter, og eier 92 eiendommer. Offentlig sektor utgjør rundt 63 prosent av kundeporteføljen.

Tror regionen vil vokse

Tore André Eide i Hinna Park er helt enig. Han er opptatt av å skape en bydel hvor folk både kan jobbe, bo og leve «100 prosent i». Altså at man ikke trenger å dra ut av bydelen sin for å få opplevelser som man nå kanskje må til Stavanger sentrum eller Forus for å få.

– I andre europeiske storbyer er det jo sånn det fungerer. At man har alle tilbud man trenger innenfor den bydelen man bor og jobber. Og hvis man absolutt må ut på farten, så kommer bussveien til å kjøre rett gjennom Hinna Park når den etter planen skal stå ferdig i 2023, sier Eide.

– Hva tenker du om at det er flere store utbyggingsprosjekter på gang i regionen - som Paradis og 2020park på Forus? Trenger vi så mange nye boliger og næringsbygg?

– Etter en tøff periode med fraflytting fra regionen, så ser vi nå klare tegn til at bedriftene ansetter og trenger flere folk - både fra andre steder i landet og utlandet. Det gjør at vi har tro på at regionen vil vokse og at vi får mer tilflytting i løpet av de neste 10–20 årene.

– Samtidig er det klart at kommunen og politikerne har et ansvar her. Jeg ser ikke for meg at de kan slippe løs alle prosjektene som er på trappene. Vi må kanskje starte et sted og så ta det gradvis. Og da håper jeg kanskje at de ser verdien av å starte her i Hinna Park hvor de faktisk er med på eiersiden som utviklere, svarer han.

Mange kriterier

John Peter Hernes (H) er styreleder for Stavanger Utvikling. I et intervju med Aftenbladet i januar uttalte han følgende:

«Dette blir på mange måter som et ekteskap, der partneren skal være med både når markedet er godt og når markedet er dårlig. I tillegg til økonomiske muskler kommer vi derfor til å se på både langsiktighet og erfaring. Selskapets renommé og rykte vil også ha betydning».

Den søndre delen av Jåttåvågen er allerede utbygd, med blant annet Stadion, 750 boliger og rundt 7000 arbeidsplasser. Resten av området er i dag bebygd med spredt industrivirksomhet, bedrifter som på litt sikt skal vekk fra området.

Det betyr blanke ark og muligheten til å bygge 250.000 kvadratmeter nye boliger og næringsbygg.

Det er opprettet et nytt aksjeselskap under navnet Jåttåvågen 2 Utvikling AS. Den foretrukne partneren skal etter planen kjøpe seg inn med 50 prosent av aksjene i dette selskapet. Målet er å undertegne en kontrakt før sommerferien.

– Vi kommer helt sikkert til å få sterk konkurranse av både lokale og nasjonale aktører, men vi føler oss trygge på at vi har fått på plass en solid konstellasjon som ivaretar alle interessene til Stavanger kommune, sier prosjektdirektør i Obos Rogaland, Helge Eggja, til Aftenbladet.

Store planer for tårnet

Til Aftenbladet i januar sa Ørjan Berven, daglig leder i Jåttåvågen 2 AS, at de går bredt ut. I tillegg til en vanlig utlysing, så har de henvendt seg direkte til over 130 aktører.

- Sammen med en solid og dyktig partner gleder vi oss til å videreutvikle Jåttåvågen og bygge et nytt og attraktivt område i Hinna bydel. Dette er et utviklingsprosjekt som kan ta 15-20 år. Vi ønsker ikke en partner som bare har til hensikt å hoppe av etter et par år.

«Det skjeve tårnet» i betong vil uansett forbli selve landemerket i Jåttåvågen.

– «Alle» har et forhold tårnet, så det har vi store planer for framover. Blant annet ser vi for oss en slags sosial møteplass foran tårnet, sier daglig leder i Hinna Park, Tore André Eide.

