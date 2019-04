Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen åpnet igjen

En bil med motorhavari ble stående i Mastrafjordtunnelen ved 14-tiden. Da valgte Vegtrafikksentralen å stenge tunnelen for trafikk.

- Vi har klare instrukser på hvilke tiltak som skal iverksettes ved slike tilfeller. Ved bilstans, der vi skal ha bergingsbil inn i tunnelen, må vi stenge helt for trafikk av sikkerhetsmessige årsaker, forklarer Kjetil Løvås, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen vest til Aftenbladet.

Tunnelstengningen førte til at det raskt dannet seg lange køer. Dermed ble også Byfjordtunnelen stengt for trafikk. Dette skjer for å unngå at køen blir stående gjennom tunnelen.

De lange køene førte også til at bergingsbilen slet med å komme frem til personbilen med motortrøbbel.

– Bergingsbilen fikk politieskorte for å komme forbi køen, opplyser Løvås.

Klokken 14.55, en snau time etter at Mastrafjordtunnelen ble stengt, ble begge tunnelene åpnet for trafikk igjen.