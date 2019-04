Har du sett disse i fjæra i Lysebotn?

Selv om kraftverket åpnet i september i fjor ligger det fortsatt mange skyteledninger igjen i fjæra og sjøen i Lysebotn.

Kraftverket er et miljøprosjekt fra Lyse, som ligger skjult 1450 meter inne i fjellet og skal produsere nok strøm til å forsyne 75.000 husstander. Det tilsvarer alle hus og leiligheter i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Gjesdal.

Pågående arbeid

Skyteledninger i plast som brukes ved sprenging, blandes inn i steinmassene og kan derigjennom ende opp som forsøpling som tilslutt havner i sjøen.

Lyse

Erna åpnet kraftverk i Lysebotn

Leserbilde

– Vi er oppmerksomme på at det kan forekomme rester fra arbeidet og tar ansvar for å rydde opp. Vi følger nøye med og har et aktivt ryddearbeid i gang, sier kommunikasjonssjef i Lyse, Peter Schwarz.

Mikroplast

Hvis slike tråder blir liggende ute i naturen lenge nok kan de bli til mikroplast.

Små plastpartikler under 5 millimeter og helt ned til nanometer kalles mikroplast. Mikroplast dannes ved nedbrytning og slitasje av plastgjenstander og plastavfall både i sjø og på land, skriver Regjeringen.no.

I Norge slippes det ut cirka 8000 tonn mikroplast i havet hvert år, ifølge Greenpeace Norge.

LES OGSÅ: RYFASTPLAST ER OGSÅ ET PROBLEM: Årevis før Ryfast-plasten er borte

Leserbilde

– Ta kontakt

Selv om Lyse aktivt rydder opp plastrådene, forteller Schwarz at turgåere kan forvente å finne slike tråder en stund framover.

– Vi vet at rester kan være fastklemt i steinmassene og løsne når det er mye vær. Selv om utbyggingsprosjektet er ferdig, og mye av opprydningen er gjort, er planen derfor å følge med i lang tid.

– Hvis folk oppdager disse gule plasttrådene i fjæra eller vannet må de gjerne ta kontakt med oss, slik at vi vet om stedene hvor de befinner seg.

Lyse har en avtale med Helgøy Skyssbåt i ryddearbeidet.

– Vi er har en avtale med gode hjelpere som er mye på sjøen. Arbeidet vil fortsette så lenge det trengs.