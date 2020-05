Stavanger-lærer vant Holbergpris

Lærer Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger vant pris for prosjektet: «Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd.»

Lærer Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger vant Holbergpris i den nasjonale skolekonkurransen. Foto: Kristian Jacobsen

Kjersti Gjerde Brekklund har sammen med elevene i klassen på St. Olav videregående skole i Stavanger gjennomført et forskningsprosjekt innen religion og etikk. Prosjektet vektlegger gjennomgående betydningen av å utvikle elevenes evne til kritisk kildebevissthet og kritisk tenkning generelt.

I dag, tirsdag, krones prosjektet med lærerprisen i forskningskonkurransen Holbergprisen.

I forskningsrapporten skriver Gjerde Brekklund at deltakelsen i Holbergprisen 2020 var et klasseprosjekt.

Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olavs videregående skole. Foto: Thor Brødreskift

« Forskningsartikkelen som er levert har alle elevene bidratt til. Min rolle har vært pådriver, tilrettelegger og veileder. Elevene har gjort jobben selv, de har tatt alle valg, funnet empiri, tolket, sett sammenhenger og svart på problemstillingen og skrever forskningsartikkel.»

Juryen sier dette om prisvinneren fra Stavanger:

«Brekklunds lærerrapport gir en engasjert beskrivelse av hvordan arbeidet med Holbergprosjektet utviklet seg underveis i møte med ulike utfordringer. Det er særlig interessant å lese om organiseringen av arbeidet for en hel klasse som samarbeidet om prosjektet.»

Videre uttaler juryen at rapporten gir innblikk i hvordan arbeidsfordelingen mellom grupper av elever ga rom for ulike interesser og engasjement innenfor rammen av et felles prosjekt, og at det trekker veksler på samarbeidspraksiser som forskere bruker i dag.

«Rapporten gir et verdifullt innblikk i en uvanlig måte å organisere arbeidet med et prosjekt for Holbergprisen i skolen på. Den inneholder videre mange interessante refleksjoner om lærerens forventninger til prosjektprosessen, og vitner om en kritisk bevissthet omkring lærerens rolle som veileder for elevene i Holberg-prosjektet.»

Elevprisen ble vunnet av Vestby videregående skole ved eleven Helene Randem Lunde med prosjektet «Hvem tror vi at vi er?»

Andreplass gikk til Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit ved Elvebakken videregående skole med prosjektet «Ikke kun mellom linjene».

Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland ved fagerlia videregående skole sikret seg tredjeplass med «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser».