10. mai: Nysnø og åpent skitrekk i Sirdal

Det er kommet fem centimeter nysnø i Sirdal natt til søndag og med minusgrader nekter vinteren 2020 å slippe taket.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Så mye nysnø har det kommet i Sirdal. Stolheisen i Tjørhom-fjellet går, men med korona-restriksjoner. Foto: Sirdal skisenter

Tommas Torgersen Skretting journalist

«Det er en flott dag i fjellet! I dag, har vi -2,5 grader, et dryss med nysnø og en del vind.» Dette er en melding som Sirdal skisenter har lagt ut søndag morgen, altså 10. mai. Og nysnø.

Vinteren kom seint i år, og skisentrene har tapt mye penger på nedstengningen under korona-pandemien, men til gjengjeld er den seig og vil ikke helt ta inn over seg at det for lengst er vår.

– Vi skulle hatt mellom 2000 og 2500 gjester her i dag. I stedet er det stengt. Vi taper en million bare i dag, sa Øystein Tjørhom til Fædrelandsvennen like etter nedstengningen av store deler av samfunnet.

Slik ser det ut i Tjørhomfjellet søndag morgen. Foto: Sirdal skisenter

I fjellet i Sauda og Sirdal var det i denne perioden fantastiske forhold. Kombinasjonen sein vinter og korona førte mange skisenter ut i økonomiske problemer. 22. mars kunne Aftenbladet melde at alpinnæringa ba om 400 millioner kroner fra staten for å komme seg gjennom koronakrisen.

Brøytingen av Brokke-Suleskard er godt i gang, men svært hard snø gjør arbeidet utfordrende. Fylkesveien skal etter planen åpne 20. mai.

– Det er utrolig mye snø. Folk som har jobbet lenge i veivesenet mener at dette er det meste som har vært noen gang. 12. mai skal vi ha kommet inn til Kvislevasskaret, og vi er i rute til det. Ellers blir det nok en kamp mot klokka, sier Jo Breivegen, daglig leder i Hovden hytteservice.

– Vi jobber for fullt fra begge sider. Jeg har egne folk som skal inn i området på mandag, og da får jeg en bedre indikasjon på utfordringene. Vår målsetting er å åpne den 20., men jeg kan ikke gi noen garanti, sier Trond Heia, seksjonsleder for drift av fylkesveier i Agder fylkeskommune.