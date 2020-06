Sola-ordfører: – Dette er dårlige nyheter å få på en fredag

Så var det likevel ikke så enkelt å få snudd bommen i Tananger. I møtet til styringsgruppen for Bymiljøpakken fredag kom det frem at inntektstapet da vil være så stort at saken ikke kan avgjøres lokalt, men sendes departementet for vurdering.