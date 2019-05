Jan Hauge slutter i Stavanger Forum

I en pressemelding fra Stavanger Forum går det fram at Jan Hauge har bestemt seg for å fratre når restruktureringen av selskapet er ferdig til sommeren.

– Jeg har hatt fire fantastiske år som leder av en flott organisasjon og et anlegg som er unikt i nasjonal sammenheng. I hele denne perioden har vi jobbet for å realisere eiernes langsiktige målsetning om å gjøre Stavanger til Norges kongressby. Siden 2015 har Stavanger Forum generert ringvirkninger for et milliardbeløp til regionen i tillegg til at Stavanger kommune har fått betydelig summer i husleie. Det er igangsatt en rekke nye arrangementer i egen regi, i tillegg til at det også er også etablert en ny salgsorganisasjon som jobber med å bringe større nasjonale og internasjonale konferanser og utstillinger til byen, sier Hauge.

Røde tall

11.februar forlagte bystyreflertallet en omfattende restrukturering av Stavanger Forum. Kostnader skal kuttes, organisasjonen skal reduseres med om lag to tredeler, fra drøyt 20 til 7–8 medarbeidere.

Bakgrunnen er svake økonomiske resultater, særlig etter byggingen av den nyeste utstillingshallen Expo Forum.

For fjoråret er det nok en gang varslet røde tall. Det spesielle er at det for første gang går mot underskudd i et ONS-år.

Den nye organisasjonen skal gjennomføre færre og større arrangement i egen regi.

30. april ble det sendt ut oppsigelser til nær to tredeler av seslskapets ansatte.

– Det gjør vondt å måtte si opp så mange dyktige medarbeidere, noen med over 25 års fartstid i selskapet. sier administrerende direktør Jan Hauge.

Om den nye og langt mindre varianten av organisasjonen har Hauge følgende å si:

– Jeg er trygg på at den gjenværende organisasjonen vil kunne ivareta ONS og de øvrige kundene på en utmerket måte.

Noe helt annet

Og om sin egen situasjon:

– Nye Stavanger Forum» blir en helt annen organisasjon enn den jeg ble ansatt til å lede, det er derfor naturlig for meg å takke av etter sommeren og søke nye utfordringer, sier sier Hauge.

Styreleder Christian Wedler (Frp) takker Jan Hauge for innsatsen for byen og Stavanger Forum de siste fire årene.

– Flere arrangementer er på grunn av Jan blitt både bedre og viktigere for vår region, sier Wedler.

Om kuttene i organisasjonen sier Wedler følgende i pressemeldingen:

– Disse grepene vil oppfylle bystyrets vedtak om å gå i balanse, men gir selvsagt betydelig færre arrangementer på Forum-området i Stavanger Forums regi, sier han.