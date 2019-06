– Det er et sjokk. Fullstendig uventa.

SOLA: Stemningen i lokalene til Sola flyklubb er trykket, etter at et småfly fra klubben lørdag styrtet i sjøen under et søkeoppdrag utenfor Mandal. En av klubbens medlemmer, en 54 år gammel mann, behandles for livstruende skader ved Ullevål sykehus i Oslo.