Så langt ingen dødsulykker i Sør-Vest politidistrikt i år

Det er Europa-veiene i Norge som har størst tetthet av trafikkulykker. Denne tettheten av ulykker er som regel også høyest om sommeren. Dette handler om mer fjerntrafikk enn vanlig, altså en høyere andel sjåfører på «bortebane».

Det sier Terje Oksnes, distriktsleder for Utrykningspolitiet (UP) i Vest.

Som følge av dette har UP valgt å sette inn en offensiv på landets Europa-veier denne sommeren. Så langt har det vært en suksess.

Økning i fartsovertredelser og promillekjøring

I juni i år har UP Vest tatt 2417 i fartsovertredelse og 70 for promillekjøring. Samme måned i fjor var tallet lavere. Da ble 1828 tatt i fartsovertredelse og 61 for promillekjøring.

Samme trend gjelder i inndratte førerkort. Antall førerkort fratatt som følge av fartsovertredelse har økt med 30 prosent det siste året.

Fakta: Hvor store er bøtesatsene og når mister du førerkortet? Dersom du i 60-sone eller lavere kjører for fort med: Til og med 5 km/t = 800 kroner

Til og med 10 km/t = 2.100 kroner

Til og med 15 km/t = 3.800 kroner og to prikker

Til og med 20 km/t = 5.500 kroner og tre prikker

Til og med 25 km/t = 8.500 kroner og tre prikker

Mer enn 25 km/t = Førerkortbeslag Dersom du i 70-sone eller høyere kjører for fort med: Til og med 5 km/t = 800 kroner

Til og med 10 km/t = 2.100 kroner

Til og med 15 km/t = 3.400 kroner

Til og med 20 km/t = 4.700 kroner og to prikker

Til og med 25 km/t = 6.400 kroner og tre prikker

Til og med 30 km/t = 8.500 kroner +og tre prikker

Til og med 35 km/t = 10.200 kroner og tre prikker

Mer enn 35 km/t = Førerkortbeslag Dersom du i 90-sonen eller høyere kjører for fort med: Til og med 36 km/t = 10.650 kroner + Tre prikker

Mer enn 40 km/t = Førerkortbeslag OBS: I prøveperiode (klasse B) får man dobbelt antall prikker for hver overtredelse.

Tallene gjelder kun sjåfører tatt av Utrykningspolitiet i Vest, og ikke det lokale politiets trafikkinnsats. Vanlig patruljering tar seg av byområder og lokale områder, mens UP dekker det nasjonale hovedveinettet.

UP Vest består av de to politidistriktene Sør-Vest og Vest.

Mer tid i feltet og mer treffsikkerhet

Grunnen til at tallene på antall fartsovertredelser har økt skyldes flere timer i felten, mens antallet ruskjørere har økt som følge av en større treffsikkerhet. Det slår UPs distriktsleder Oksnes fast.

UPs satsing mot Europa-veiene er en del av et europeisk samarbeid kalt «Safe Holidays Operations». Det handler om å slå ned på sommertrafikken på de store europeiske veiene.

Pål Christensen

Bedre nasjonalt samarbeid

I tillegg til bedre europeisk samarbeid har UP også bedret samarbeidet på nasjonalt plan.

– Tidligere har ikke kontrollinnsatsen på for eksempel en vei som E39 vært samkjørt. UP-distriktene har ikke jobbet sammen. I år bestemte vi oss: Dersom vi skal treffe blant annet de handelsreisende må alle patruljene være der samtidig i de mange forskjellige distriktene som veien krysser.

– Slik at dersom man slipper unna en kontroll i Agder, treffer den i Rogaland.

Les også:

– Ingen dødsulykker i Sør-Vest politidistrikt

At UP og politiets lokale innsats hjelper er det liten tvil om dersom man ser på årets tall. Så langt i år er det ingen dødsulykker som har funnet sted i Sør-Vest politidistrikt.

Det er med et smil om munnen Terje Oksnes opplyser om dette.

– Hver eneste en vi tar i trafikkontroll er et tiltak mot færre dødsulykker.

Da gleder tall som dette.