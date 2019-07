I et kjølerom med fire grader celsius kjører trucker mellom høye lagerreoler. Her pakker Terje Vedå (34) og Ignacio Peralta (26) varer som skal forsyne 84 butikker i hele Hordaland og Sogn og Fjordane. De er blant 18 som har kapret sommerjobb på Rema 1000 sitt distribusjonslager på Hylkje.

– Nå er det ikke like stor forskjell på temperaturen her på kjølen og været ute, som det var i fjor sommer, sier Peralta.

Godt betalt

Ifølge tall fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er jobb på grossistlager en av de best betalte blant de typiske sommerjobbene.

Se oversikt over timelønnssatsene lenger ned i saken.

Tor Høvik

Hver morgen reiser Peralta over 20 kilometer for å komme seg til lageret på Hylkje.

– Jeg står opp kvart på fem hver dag, tar Bybanen fra Sletten og buss fra byen. Det er helt greit å reise så langt når man har en god arbeidsplass, og så hjelper det jo at man får godt betalt. Jeg tok trucksertifikat for å kunne søke jobber på lager, forteller han.

I løpet av arbeidsdagen pakker og løfter lagerarbeiderne mange hundre kilo, og til sammen blir nærmere 900 paller kjørt ut hvert døgn.

– Før jeg begynte i jobben tenkte jeg at det kom til å bli tungt med all løftingen. Det blir litt som trening, men jeg er passe sliten når jeg kommer hjem, sier Peralta.

– Jeg synes lønnen passer godt i forhold til arbeidet vi gjør, legger Vedå til.

Stor variasjon i timelønn

Rådgiver Goran Scekic i YS har laget en oversikt over tariffsatsene for de typiske sommerjobbene.

– Vi har pekt ut de jobbene som er typiske blant unge som søker sommerjobb, og dermed kan man få et innblikk i hvor mye de ulike gruppene tjener. Disse satsene gjelder hele året, sier Scekic.

I kjølerommet på Hylkje er Vedå og Peralta klare på at lønnen var viktig da de søkte sommerjobb.

– Jeg tenkte på lønn da jeg søkte. Jeg har sett etter jobb en stund, og hit har jeg kort reisevei og godt betalt, sier Vedå.

Lønnsnivået varierer stort mellom ulike jobber i forskjellige bransjer.

– Det er ikke lovbestemt minstelønn i Norge. Det betyr at du står fritt til å avtale lønn dersom ikke bedriften er bundet av en tariffavtale. Likevel er tariffsatsene veiledende for mange arbeidsgivere, forklarer Scekic.

Tor Høvik

– I år er den laveste satsen i en norsk tariffavtale 134,9 kroner. Derfor sier vi at det er her man bør legge seg om man er over 18 år. Men dersom det ikke er tariffavtale kan man dessverre få lavere lønn, sier Scekic.

Grunnen til at det er store forskjeller mellom de ulike bransjene er sammensatt.

– Dette skyldes at det er ulike bransjer og jobber. Noen er typiske gjennomtrekksjobber, mens andre er litt mer karrierejobber hvor man kan bli lenger, forklarer Scekic.

Ikke for seint

Både Vedå og Peralta har hatt sommerjobb på lageret tidligere, og tror det er en fordel at de har fått en fot innenfor bedriften.

– Det er veldig greit å få muligheten til å komme tilbake samme sted, slik at du får jobbe med noe du kan, sier Peralta.

YS-rådgiver Scekic oppfordrer alle sommervikarer til å sette seg inn i sine rettigheter og plikter når de blir ansatt.

– Det viktigste er å ha skriftlig arbeidskontrakt, uansett hvor lenge du skal jobbe, sier Scekic.

Et siste råd fra rådgiveren er at det ennå ikke er for seint å finne sommerjobb.

– Mange sommerjobber lyses aldri ut. Noen lar være å utlyse stillinger nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt, sier Scekic.