Andreas Helliesen er død

Andreas Helliesen var utdannet håndverker og drev i sin tid egen håndverksbedrift. Senere utdannet han seg innen psykopatologi og kriminologi ved Distriktshøgskolen og jobbet mye innenfor psykiatrien. Han startet i sin tid Miljøsenteret for stoffmisbrukere i Stavanger og var leder her til han pensjonerte seg som 67-åring.

Som pensjonist ledet han flere prosjekt som har samlet inn kunst ved kreftavdelingen og psykiatrisk avdeling ved Universitetssjukehuset i Stavanger, i distriktets fengsler, Lindrende enhet på Boganes, og ved ulike sykehjem i distriktet.

I mange år var Helliesen en profilert lokalpolitiker for KrF og Venstre. Han satt flere perioder i Stavanger bystyre og formannskap.

Dette skriver hans sønn, Morten Helliesen, i en Facebook-melding søndag:

«Å miste en far som fikk lov til å bli så gammel, representerer en litt annerledes sorg. Den er sår, men kanskje først og fremst preget av takknemlighet for alt vi fikk oppleve sammen med ham. For at han var nettopp vår.

Far var en personlighet. Et unikt menneske. Engasjert. Tett på. Imøtekommende, og full av energi. Han ga alt for det han trodde på. Alltid.

Han var engasjert. Politikk, kunst og kultur. Psykiatri, sosialt og humanitært arbeid i ulike sammenhenger. Gjennom mange tiår ga han de fleste av døgnets timer til samfunnet rundt seg. For det ble han blant annet i 2000 tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

Fremfor alt var han opptatt av sine medmennesker, og ikke minst de svakeste av de svake. Alle dem som falt utenfor i samfunnet. Som var uten stemme. Han hadde alltid tid til dem, og gjorde aldri forskjell på høy og lav, fattig eller rik.

Han var sterk, samtidig som har ikke var redd for å vise svakhet. Derfor var det også mange som identifiserte seg med ham, og søkte råd og hjelp hos ham. Og nettopp derfor vil så mange i dag føle savnet.

Han trygt forankret i den kristne tro. I dag er det godt å vite at han omsider har kommet hjem, hjem til henne som betød så mye for ham. Mor, som døde i 2007, var en vegg i livet hans, og et tap han aldri kom over. Sammen fikk de to oppleve at livet går videre gjennom oss barna og våre ektefeller, og ikke minst gjennom fantastiske barnebarn og deres kjære.

For oss som er igjen, føles livet tomt i dag. Samtidig er vi så takknemlige for alt han var.

Du vil alltid være i blant oss, far!»

