– FIRE NYE ÅR, FIRE NYE ÅR!

ROGALAND HØYRE: – OOOOOHHH! Erna, Erna, Erna! Øredøvende jubel på Høyres valgvake i Stavanger da prognosen klokka 21 viste at det ligger an til borgerlig flertall. Og stemningen ble ikke mindre ellevill utover kvelden. For de borgerlige mistet ikke overtaket.