Vil punge ut 41 millioner: Her er kommunen som heller vil grave seg ned

Klepp kommune går mot strømmen og vil grave ned den nye «fylkesveien» for kraftforsyning som blant annet skal gå ved historiske Tinghaug. Løsningen er at Klepp-samfunnet selv betaler for merkostnaden ved jordkabel. Noe det etter alt å dømme blir flertall for.