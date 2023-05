Frykter at gratis­vedtaket i Stavanger setter HjemJobbHjem-ordningen i spill: – Regner med at jeg må betale det samme

Cathrine Legård-Christiansen håper at hun kan fortsette å ta toget fra Sandnes til jobben på SUS for bare 555 kroner også etter 1. juli. For hva skjer med HjemJobbHjem når Stavanger innfører gratis kollektivreiser for sine innbyggere?